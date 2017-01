Germán Alfaro ratificó que avanzará con la expropiación de la casa Sucar para preservarla

DECISIONES

La primera oferta al titular del inmueble fue rechazada. El intendente aseguró que a través del diálogo tiene la esperanza de que la propiedad forme parte del patrimonio del municipio.

“Quiero asegurar a los vecinos que vamos a cuidar el patrimonio cultural de la ciudad. La casa Sucar va a pasar a ser propiedad del municipio”, afirmó el intendente Germán Alfaro este viernes, en contacto con la prensa.

“Tengo toda la energía puesta en tratar que la casa quede para el patrimonio del municipio de San Miguel de Tucumán, porque tiene que ver mucho con la identidad de nuestra ciudad”, resaltó el jefe comunal y agregó que dialogaron con el abogado y el titular de la empresa con la experanza de que forme parte del patrimonio del municipio.

Durante la conferencia, el jefe municipal indicó que la firma propietaria de la casa Sucar, que fue construida a principios del siglo XX y está ubicada en Salta al 500, no aceptó el ofrecimiento de permuta que la Intendencia le hizo a cambio del inmueble municipal ubicado en calle Buenos Aires primera cuadra, donde funcionaba la ex Dirección de Tránsito.

“Nos dijeron que no, que no les convenía la permuta, que no eran partidarios de ello”, dijo Alfaro, pero aseguró que tienen otro procedimiento que es el de la expropiación”. En ese sentido, recordó que para concretar la expropiación, el Concejo Deliberante tendría que autorizar la venta del edificio de calle Buenos Aires, para pagar con ese dinero la indemnización correspondiente a la empresa Viluco, dueña del inmueble.

Alfaro fue consultado por la prensa sobre los dichos del concejal del bloque Tucumán Crece, David Mizrahi, quien aseguró a la prensa que solamente la Legislatura puede autorizar una expropiación con la sanción de una ley, no así el Concejo Deliberante. Al respecto, Alfaro expresó: “(Mizrahi) tendría que estudiar un poquito más. Da pena que un concejal ceda sus facultades, pero esto es propio del régimen alperovichista”, sentenció.