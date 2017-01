Un iceberg está a punto de separarse de la Antártida

CIENCIA

Si el témpano de hielo lo hace, se convertirá en uno e los 10 más gigantescos en el mundo y aumentarás 10 centímetros el nivel de las aguas de todo el mundo.

Un iceberg que está a punto de separarse de la Antártida puede convertirse en uno de los 10 témpanos de hielo más grandes del mundo. Su tamaño equivale a más de la mitad de la isla de Puerto Rico, según un informe de la BBC Mundo.



Una grieta antigua creció de repente en diciembre del año pasado y, ahora, apenas 20 kilómetros de hielo mantienen unido al bloque con el continente antártico, teniendo una totalidad de 5.000 kilómetros cuadrados.



Un grupo de investigadores afirmaron que la pérdida de una pieza de ese tamaño dejará al resto de la plataforma de la Antártica vulnerable a rupturas futuras.



La grieta es de unos 100 metros de ancho, pero se estima que es de medio kilómetro de profundidad y las observaciones muestran que, en diciembre del año pasado, la velocidad de crecimiento de la brecha se aceleró y aumentó 18 kilómetros en sólo un par de semanas.



Los investigadores, sin embargo, dicen que se trata de un evento geográfico y no climático. Señalan que la grieta ha estado presente durante décadas, pero que se ha profundizado y extendido en este momento en particular.



Según las estimaciones, si todo el hielo que Larsen C actualmente retiene se hunde en el mar, las aguas globales pueden aumentar hasta 10 centímetros.



"Las probables consecuencias podrían ser que la plataforma de hielo se derrumbara en unos años o décadas", indicó el profesor Luckman, "Será un gran cambio geográfico que cambiará el panorama de la región".