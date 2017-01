Calles anegadas por la basura, el problema que afecta a la ciudad cuando llueve

CUIDADOS AMBIENTALES

Desde la Municipalidad de la capital aseguran que la acumulación de agua se debe a la suciedad que provocan los tucumanos.

Se larga la lluvia y 10 minutos después el agua se acumula en las calles. La gente se resguarda debajo de los techos hasta poder cruzar sin mojarse hasta las rodillas. Los taxis dejan de pasar. Algunos autos suben a las veredas o no se mueven por miedo a que se moje el motor y se detenga. Esos son los retratos que se registran en San Miguel de Tucumán cada vez que llueve. El problema: la cantidad de agua que circula por las calles porque no tiene dónde desembocar. Desde la Municipalidad aseguraron que esto ocurre, entre otras cosas, gracias a la cantidad de basura que se tira en la vía pública.



Durante la intensa lluvia del miércoles, algunos comerciantes del microcentro encontraron anegados sus locales, a pesar de estar ubicados sobre la nueva peatonal. Esto trajo algunas dudas sobre la construcción del paseo público, teniendo en cuenta también que no era la primera vez que ocurría. Autoridades de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán explicaron que esta situación se debió a la obstrucción de los imbornales -boca por donde se vacía el agua de la lluvia-.

Atilio Belloni, el subsecretario de Obras Públicas de la repartición capitalina, comentó: “a pesar de la cantidad de basureros que hay en el centro, la gente tira residuos al suelo o saca la basura y, si la lluvia se larga antes de que pase el camión recolector, el agua se lleva las bolsas y termina tapando las boca tormentas”. “Esto es lo que usualmente ocurre, no es un problema de construcción de la peatonal”, añadió.



Según expresó Belloni, al estar tapados de desechos los imbornales no cumplen su función de absorción del agua: “si están tapadas provocan inundación de las calles”. Además afirmó que luego de las tormentas, la Municipalidad suele limpiar el exterior de estos sistemas, aunque no es suficiente para evitar la acumulación de agua antea la cantidid de residuos.

Opinó que para que esto no ocurra, los ciudadanos también deberían poner de su parte: “no hay que sacar la basura si está por llover, ni tirar residuos en la vía pública; así se evitará este problema”.



El área municipal está realizando tareas de limpieza en las boca tormentas de la ciudad y al finalizar, continuará por desbloquear las desembocaduras que, actualmente, están tapadas con bolsas de pasto, restos de vegetación y residuos, según infomaron.