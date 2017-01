Conflicto en la línea 11: la Justicia rechazó la revocatoria pedida por la Municipalidad

CONFLICTO

Se ordenó que la empresa Inverbus que abone los sueldos de diciembre a los choferes afectados y que el municipio colabore para la restitución del servicio.

La Justicia dispuso ayer no hacer lugar al recurso de revocatoria pedido por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en el conflicto con la línea 11 y ordenó a la empresa Inverbus que abone los sueldos de diciembre a los choferes afectados. Además, la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó a la Municipalidad que provea los elementos necesarios para la correcta restitución del servicio (maquinas validadoras).



Durante la mañana, antes de conocerse el fallo de la Justicia, el intendente Germán Alfaro había cargado contra la empresa Inverbus, del empresario Oscar Alonso, al tiempo que había justificado y ratificado su decisión de declarar la caducidad de la concesión del servicio. "Yo no puedo permitir que un transporte público de nuestra ciudad no tenga seguro para sus usuarios”, había dicho.



"Inverbus es una empresa que está en concurso de acreedores, que tiene sus bienes inhibidos, que le debe $ 1,5 millón de tributos al municipio, y a la Provincia y a la Nación les debe otro tanto, y que no quiere pagarles el sueldo a los choferes", insistió Alfaro. Además, aseguró que la concesión se había vencido en 2015.



Hasta el momento no trascendió si la Municipalidad acatará la orden de la Justicia y, de ser así, cuándo se restituirá el servicio.



El conflicto



El lunes, una medida cautelar de la Justicia provincial dejó sin efecto dos decretos de la Municipalidad capitalina que ponían fin a la concesión de la empresa de transporte urbano de pasajeros Inverbus SA sobre la línea 11 y el permiso precario a la empresa Leagas SA para que se hiciera cargo del servicio de manera provisoria. Como consecuencia, los choferes de esta línea iniciaron un paro por tiempo indeterminado.



Como consecuencia, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán interpuso "un recurso de revocatoria de la medida cautelar" que suspendió el traspaso de la administración de la línea 11, que fue rechazado por la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.