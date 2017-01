La Federación Agraria Bonaerense, sobre los incendios: "se necesitan aviones hidrantes, no funcionarios con fotógrafos"

FUEGO EN EL CAMPO

Hacen falta soluciones concretas, dijo el coordinador de la institución. Habían advertido al gobierno sobre la gravedad de la situación, pero se demoraron más de una semana en actuar.

BUENOS AIRES.- El coordinador de la provincia de Buenos Aires de la Federación Agraria Argentina (FAA), Jorge Solmi, advirtió que la zona afectada por los incendios "necesita aviones hidrantes" y "no funcionarios con sus fotógrafos".



Además, recordó que el pasado 28 de diciembre les habían advertido a los ministros bonaerenses, en una reunión con la mesa agropecuaria, sobre la gravedad de la situación, pero "se demoró más de una semana" en actuar.



Por ello, pidió que "se gaste dinero en aviones hidrantes y no en los que llevan funcionarios nacionales y provinciales con sus fotógrafos a la zona de los incendios en el sudoeste bonaerense".



"Les pedimos que visiten el territorio, pero ahora ese tiempo ya pasó. Hace falta soluciones concretas, aviones hidrantes y fondos frescos. Hay muchos productores que está tragedia los sacó del sistema. No pueden ir al banco sin antes pasar por AFIP y ARBA y eso hoy es imposible", dijo Solmi, según se indicó en un comunicado de prensa. (DYN)