Sabían que su bebé iba a morir tras el parto, pero continuaron el embarazo para poder conocerla

Los médicos diagnosticaron que la pequeña sufría una patología que la condenaba a morir al poco tiempo de nacer.

Abbey Ahern y su esposo Robert tomaron la decisión más difícil de sus vidas, luego de que pequeña hija que venía en camino, fuera diagnosticada a la semana 19 de gestación con una patología que la condenaba a morir después de nacer.

"Continuar con un niño con una enfermedad fue lo más difícil que he hecho. Un aborto en avanzado estado de gestación era una opción. Obviamente es la que la mayoría de las mujeres en mi posición habrían elegido, pero después de discutirlo con mi marido decidimos no abortar", contó esta mamá en su blog "Tomorrow will be kinder", donde contó su dura experiencia.

La razón de esta decisión se debió a que ambos querían compartir con las pocas horas de vida que "Anne", como la bautizaron, tendría en este mundo. Además, estos jóvenes padres tuvieron la fortaleza de donar sus órganos una vez que se bebé falleciera.

"Quería que su vida proporcionara vida a otros niños. El proceso de donar sus órganos me ha curado increíblemente, porque sé que mi bebé ha salvado vidas", explicó Abbey.

La beba padecía anencefalia, un defecto en la fusión de varios sitios de cierre del tubo neural, dando como resultado una malformación cerebral congénita caracterizada por la ausencia parcial o total del cerebro, cráneo y cuero cabelludo.

