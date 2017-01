Bergman se rectificó sobre la "profecía apocalíptica"

DESPUÉS DE LAS CRÍTICIAS

El ministro de Medio Ambiente aclaró que "están trabajando" para combatir los daños del cambio climático.

BUENOS AIRES.- El ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, se rectificó hoy por sus expresiones sobre "profecía apocalíptica", al referirse a los incendios en La Pampa, que desde sus inicios quemó 680 mil hectáreas, y aclaró que están "trabajando seriamente".



El ministro aseguró que "el cambio climático tiene efectos que debemos asumir, no es una especulación, es un hecho real", aseguró, y resaltó que hubo una "amplificación presupuestaria para el equipamiento de personal, ampliación de infraestructura, autobombas y helicópteros".



"La autocrítica que hacemos es (sobre) la 'profecía'. Lo rectifico, porque no me gustaría que se tome como una profecía en términos apocalípticos. Estoy muy convencido de que estamos trabajando seriamente", aseguró Bergman en diálogo con TN.



Más temprano, el gobernador pampeano, Carlos Verna, afirmó en un comunicado que el incendio "recién en las últimas horas repercutió en el gobierno nacional, que no ha ofrecido ayuda alguna" y sostuvo que "del Ministerio del Interior ni siquiera se han recibido llamados de consulta acerca del estado de la situación".



La respuesta del Bergman generó más polémica al referirse a "una especie de profecía apocalíptica" que "los argentinos y el mundo empezamos a ver que acá tenemos incendios, en Santa Fe tenemos inundaciones".



"Esto habla justamente de lo que se llama adaptación, que es cómo nos vamos a ir organizando para que frente a lo que hicimos al planeta, que nos devuelve multiplicado con estas catástrofes, estemos en condiciones de minimizar riesgos", agregó.