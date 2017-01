Dos tucumanos fueron seleccionados en Inglaterra como parte del nuevo sonido argentino

La Vero Paz y Cachin Selis están viviendo en Madrid. Con su disco entregan un libro de 200 páginas que muestra diversos aspectos de la cultura argentina.

El dúo llamado "Arbolceniza" que integran dos tucumanos, La Vero Paz y Cachín Salis, está actualmente radicado en Madrid y fue incluido en un compilado que refleja a los nuevos sonidos de Argentina.



"Qué Canchero: New Sounds of Argentina" es el nombre de un compilado del blog inglés especializado en música latinoamericana "Sounds and Colours" que rinde tributo a la música emergente de nuestro país. El sello discográfico Concepto Cero colaboró con la curadoría del material.



En Inglaterra el álbum tiene edición física y es acompañada por un libro de 200 páginas que celebra diversos aspectos de nuestra cultura.



Junto a Arbolceniza, se incluyeron nombres en la escena emergente argentina, como ser Faauna, Shaman y los Pilares de la Creación, Nación Ekeko, Soema Montenegro, Julio y Agosto, Los Espíritus, Mi Amigo Invencible, y Mariana Paraguay, entre otros.



El álbum tiene una visión moderna y federal de la música argentina: música litoraleña, cumbia, tango, rap, dancehall, indie, música nativa o folclore espacial.



Arbolceniza editó su disco (que puede descargarse gratuitamente desde su página), el cual fue creado y grabado en reclusión durante tres meses en el pueblo de Atienza, Castilla La Mancha, España y fue reseñado por medios de España, Argentina, Uruguay, México, Bolivia, Perú e Inglaterra.



Éste año el dúo ya lleva brindados mas de 60 conciertos en España, y fue parte de la delegación latinoamericana "Sol Sonidos Latinos", con participación en la feria de World Music Womex 2016, en Santiago de Compostela.