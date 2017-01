Bergman viaja a las zonas afectadas por incendios e inundaciones

FUEGO Y AGUA

Se queman más de un millón de hectáreas en La Pampa, Río Negro y Buenos Aires.

INCENDIOS-CENTRO-BERGMAN/ Bergman viaja a las zonas afectadas por los incendios forestales en Buenos Aires y La Pampa

SIN053 (SIN053)

Prioridad: Rutina Categoria: SOCIEDAD Fecha : 05 de enero Palabras : 00491

Destino : TOD

INCENDIOS-CENTRO-BERGMAN/

Bergman viaja a las zonas afectadas por los incendios forestales en Buenos Aires y La Pampa

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, viajó esta mañana a las zonas afectadas por los incendios forestales en el sur de Buenos Aires y en La Pampa, que desde el fin de semana se reavivaron y afectan a miles de hectáreas, alcanzado también a algunas zonas de Río Negro.

"Estamos viajando con el ministro (de Seguridad bonaerense, Cristian) Ritondo a la localidad de Algarrobo, en la provincia de Buenos Aires, y de ahí seguiremos con una comitiva a La Adela (La Pampa)", aseguró Bergman a Radio Rivadavia.

"Ya llegó el primer contingente de brigadistas y el equipamiento, ahora vamos a reunirnos con los referentes de cada zona para evaluar la situación, porque el manejo del fuego tiene una primera jurisdicción que es local, lo que no quita que estemos en contacto desde el primer momento; pero nosotros actuamos en apoyo", explicó el ministro.

Además, señaló que "se estima que lo de La Pampa fue consecuencia de una tormenta eléctrica. No nos olvidemos que 2016 fue el año de mayor temperatura en las últimas décadas, y todo lo que tiene que ver con pastizales y cultivo de trigales es material combustible".

Consultado sobre la intencionalidad de algunos incendios, el ministro sostuvo que "sabemos que hay especulaciones al respecto, por ello se aprobó una ley de no regresión que implica que cuando un bosque sufre un incendio no queda habilitada la zona para otro fin, por ejemplo, para un negocio inmobiliario, de manera de evitar cualquier especulación".

Por otra parte, sobre las inundaciones en Santa Fe, Bergman señaló que "como sociedad nos vamos a ir organizando para que lo que le hicimos al planeta, que nos devuelve multiplicado con estas catástrofes, estemos en condiciones dar respuestas minimizando los riesgos".

"El atraso de tantos años de no haber invertido hace que las obras hídricas no puedan responder cuando vienen estas inundaciones", indicó y agregó que "lo mismo sucede en los equipamientos para combatir el fuego".

Los incendios rurales, que en algunas zonas de La Pampa se registran desde mediados de diciembre, son combatidos por personal de bomberos y defensa civil, pero los intensos vientos y las altas temperaturas que se registran en la región dificultan la tarea.

Ayer, el director del Distrito 11 de Federación Agraria Argentina, Alcides Haure, calificó la situación en el sur de la provincia de Buenos Aires como ?desesperante?, ya que el fuego destruyó ya unas ?200.000 hectáreas de cuatro distritos?.

En Río Negro, en el departamento de Adolfo Alsina, fueron consumidas por las llamas 14.000 hectáreas, según confirmó ayer la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Valle Inferior del Río Negro, perteneciente al INTA, y detalló además que el fuego destruyó 179.000 hectáreas en Conesa, 273.000 en Pichi Mahuida y en Patagones 77.000.

En tanto, el Laboratorio de Teledetección de la EEA informó que las 543.000 hectáreas quemadas en los últimos quince días en la zona este de Río Negro fue obra de los rayos provocados por las tormentas eléctricas desatadas desde el 21 de diciembre pasado. (Télam)

05/01/2017 10:12

BUENOS AIRES.- El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, viajó esta mañana a las zonas afectadas por los incendios forestales en el sur de Buenos Aires y en La Pampa, que desde el fin de semana se reavivaron y afectan a más de un millóne de hectáreas, ha alcanzado también a algunas zonas de Río Negro."Estamos viajando con el ministro (de Seguridad bonaerense, Cristian) Ritondo a la localidad de Algarrobo, en la provincia de Buenos Aires, y de ahí seguiremos con una comitiva a La Adela (La Pampa)", aseguró Bergman."Ya llegó el primer contingente de brigadistas y el equipamiento, ahora vamos a reunirnos con los referentes de cada zona para evaluar la situación, porque el manejo del fuego tiene una primera jurisdicción que es local, lo que no quita que estemos en contacto desde el primer momento; pero nosotros actuamos en apoyo", explicó el ministro.Además, señaló que "se estima que lo de La Pampa fue consecuencia de una tormenta eléctrica. No nos olvidemos que 2016 fue el año de mayor temperatura en las últimas décadas, y todo lo que tiene que ver con pastizales y cultivo de trigales es material combustible".Consultado sobre la intencionalidad de algunos incendios, el ministro sostuvo que "sabemos que hay especulaciones al respecto, por ello se aprobó una ley de no regresión que implica que cuando un bosque sufre un incendio no queda habilitada la zona para otro fin, por ejemplo, para un negocio inmobiliario, de manera de evitar cualquier especulación".Por otra parte, sobre las inundaciones en Santa Fe, Bergman señaló que "como sociedad nos vamos a ir organizando para que lo que le hicimos al planeta, que nos devuelve multiplicado con estas catástrofes, estemos en condiciones dar respuestas minimizando los riesgos"."El atraso de tantos años de no haber invertido hace que las obras hídricas no puedan responder cuando vienen estas inundaciones", indicó y agregó que "lo mismo sucede en los equipamientos para combatir el fuego". (Télam)