Hay más de 250 detenidos por saqueos en México, durante las protestas por el "gasolinazo"

ESTALLIDO SOCIAL

La rebelión estalló luego de la suba del precio de los combustibles. Peña Nieto promete "mano dura".

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 250 personas permanecían detenidas hoy por los saqueos y actos vandálicos cometidos en el marco de la rebelión que estalló tras el alza del precio de los combustibles, en tanto el Gobierno prometió mano dura para frenar los abusos y la cúpula empresarial exigió al Ejecutivo protección a los comercios y alertó que los hechos llevaron al país a "una falta de Estado de Derecho".



En un mensaje a la prensa, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Interior), René Juárez, explicó anoche que lo sucedido son "actos al margen de la ley, que nada tienen que ver con una manifestación pacífica ni con el derecho a la libre expresión que tienen todos los mexicanos".



Juárez dijo que "se trata de hechos acotados a un pequeño número de municipios", pero que están generando "daños patrimoniales a terceros".



Al hacer balance de los incidentes, detalló que "hasta el momento se ha detenido a más de 250 personas que han participado en diferentes actos vandálicos".



El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, ordenó a los organismos federales de seguridad "continuar trabajando junto con las autoridades locales que están enfrentando esta situación", añadió Juárez.



El presidente Enrique Peña Nieto prometió mano dura ante el agravamiento de las protestas por el alza de combustibles, que entró en vigor con el año nuevo.



"El Gobierno de la República no permitirá abusos de quienes al amparo de esta medida se excusan y cometen tropelías", sentenció el mandatario desde la residencia oficial de Los Pinos en su primer mensaje del año a los medios.



Además de actos de vandalismo, en distintos puntos del país se sucedieron bloqueos de carreteras y de terminales de almacenamiento y despacho de la empresa estatal Pemex.



Javier Corral, gobernador de Chihuahua, perteneciente al conservador Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que no reprimirá las protestas pacíficas y Miguel Ángel Yunes, mandatario de Veracruz y militante de la misma agrupación, sostuvo que el aumento tiene un fuerte impacto social.



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, exigió a las autoridades federales y estatales dar protección a los comercios y manifestó que se puede discrepar con el aumento "pero de allí a llevarnos a una falta de Estado de derecho y a utilizar un crimen, como robar y saquear comercios, no puede ser sostenible".



"Las protestas no son sólo por el aumento de los combustibles sino porque la sociedad quiere que avancemos en la grave problemática de la corrupción y el la defensa de Estado de Derecho", concluyó. (Télam)