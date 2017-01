INSEGURIDAD

Dos ladrones ingresaron al lugar a plena luz del día y amenazaron violentamente a los empleados.

Robaron en una clínica de avenida Mate de Luna: "decían que si no le daban plata, los mataban"

Dos ladrones ingresaron y robaron esta tarde en el Centro Interdisciplinario Neurológico de Asistencia y Rehabilitación, ubicado en avenida Mate de Luna al 3.300.

Según lo que comentó a LA GACETA María Elena Peroza, dueña de la clínica, fueron dos jóvenes, de unos 20 años, los que ingresaron y le apuntaron con un arma de fuego al personal administrativo que se encontraba en el lugar. "Los llevaron hasta el baño diciéndoles que si no les daban la plata los mataban", afirmó y agregó que "gracias a Dios no las lastimaron, pero se llevaron las computadoras, un televisor, entre otras cosas, y se fueron", añadió.

Peroza se mostró sorprendida con la tranquilidad con la que actuaron los delincuentes: "robaron como si nada en avenida Mate de Luna al 3.00, a plena luz del día. De milagro no había ningún paciente porque podría haber sido peor".

