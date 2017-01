No hay inundados ni heridos, según el Comité de Emergencia

ALERTA METEOROLÓGICO

La zona más afectada fue el sur de la provincia. Las fuertes ráfagas provocaron voladuras de techo y caída de árboles.

Las intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento que cayeron esta tarde en la provincia no dejaron heridos ni inundados, según el relevamiento realizado por el Comité de Emergencia.

El Comité comenzó a trabajar en las ciudades de Concepción, Juan Bautista Alberdi, Aguilares, Río seco, Villa Quinteros y León Rouges, las zonas que más daños registraron a causa de las intensas ráfagas de viento y caída de agua.

“Afortunadamente no hay heridos; lo que diría que es una situación azarosa porque volaron muchas chapas, se dieron vueltas tirantes donde había gente debajo pero por suerte no hubo que lamentar ningún herido", dijo el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin.

Por su parte, el delegado comunal de Villa Quinteros, Martín Robles comentó que pasaron "un difícil momento ya que el viento ocasionó la voladura de techos y árboles caídos sobre ruta 38” y añadió que son 25 las familias que están siendo asistidas.

