Stolbizer: "bajar la edad de imputabilidad es una medida demagógica"

La diputada nacional y líder del GEN, Margarita Stolbizer, se mostró contraria a bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años, como analiza el Gobierno, y señaló que "hubiera querido escuchar al Presidente proponiendo un cambio en la educación para que los menores tengan un mejor futuro", aunque consideró necesario modificar el actual régimen penal juvenil.

"Como anuncio de comienzo de año hubiera querido escuchar al Presidente proponiendo un cambio en la educación para que los menores tengan un mejor futuro, y no proponer bajar la edad de imputabilidad para que vayan presos", señaló Stolbizer en diálogo con Télam.

La legisladora señaló que "el promedio de edad de abandono de la escuela es a los 14 años, entonces lo que nos debe preocupar es qué hacer para que un chico de esa edad no abandone la escuela".

Stolbizer consideró sin embargo que el actual régimen penal juvenil debe modificarse, y recordó que ella tiene un proyecto al respecto que el kirchnerismo nunca trató.

"Si el Presidente dijera que quiere cambiar el régimen lo apoyamos, lo que no queremos es bajar la edad de imputabilidad, porque lo que necesitamos es cambiar esta escuela expulsiva y que a los chicos no les enseña nada", sostuvo.

Stolbizer agregó que el actual sistema sólo genera que "se vayan reproduciendo los chicos que cometen delito", y que eso debe modificarse "con escuela y con trabajo".

Consultada sobre los recientes cambios en la Policía Federal, que ahora se dedicará a los delitos complejos mientras la Policía de la Ciudad pasará a ocuparse de la interacción con los vecinos, la diputada del GEN opinó que "como intención es buena, pero después hay que ver cómo funciona".

En esa línea, pidió "no tratar de resolver los temas policiales con cambios de nombres, como hace el peronismo en la provincia hace 20 años". En cambio, opinó que lo más importante es mejorar la capacitación de las fuerzas para profesionalizarlas. (Télam)

