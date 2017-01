Diez consejos para no sufrir problemas de salud a causa de las altas temperaturas

PARA TENER EN CUENTA

Abuelos, niños, embarazadas y mascotas necesitan mayor cuidado ante el calor. Cómo evitar los golpes de calor y las descompensaciones.

La sensación térmica casi toca los 50° en últimos días. Niños, adultos mayores, embarazadas y mascotas son los que más cuidado tienen que tener para no sufrir consecuencias en su salud. Por eso, tratá de sobrellevar estos días de intensas temperaturas de la forma más sana posible ¿Cómo? Te damos 10 recomendaciones para que la ola de calor no te agarre desprevenido.

Consejos:



1. Llevá para todos lados una botellita con agua. No importa que no tengas sed, tenés que mantenerte hidratado.



2. Evitá las comidas pesadas. Tratá de comer muchas frutas y verduras y si podés, llevá alguna para el camino.



3. No hagas actividad física intensa que te produzca mucho desgaste porque podés sufrir altibajos en la presión. Si te entrenás al aire libre, considerá los horarios en los que el sol no está a pleno osea a la mañana temprano (antes de las 9) o a la tarde (después de las 18).



4. Tratá de no consumir alcohol, café o bebidas muy frías o calientes.



5. Usá protector solar, ropa liviana y de colores claros.



6. Fíjate que tus mascotas tengan agua y un lugar a la sombra.



7. Si tenés algún familiar mayor, dependiente de medicamentos asegúrate de tener provisiones y colocarlos en lugares frescos.



8. No salgas a la calle ni te metas a la pileta en horarios pico. Si no podés evitarlo, protegé tu cabeza y cuerpo.



9. Fiebre, dolores de cabeza, de estómago, agotamiento, nauseas, calambres o mareo, son las consecuencias de un golpe de calor. Ante alguno de estos malestares no te automediques.



10. Tratá de mantenerte en lugares frescos, con ventilación, y tené a mano teléfonos de los servicios de emergencias por cualquier inconveniente.