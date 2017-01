Las vacaciones de Nicole Neumann y Fabián Cubero para salvar su matrimonio

DIFÍCIL MOMENTO

La pareja viajó a Punta del Este donde la modelo confirmó la crisis: "La estamos remando", aseguró.

Nicole Neummann confirmó lo rumores de crisis con Fabián Cubero, con el que pasa unos días en Punta del Este para tratar de salvar su matrimonio.

La modelo confirmó que existen problemas en su matrimonio a la revista Caras, a la cual explicó el complicado momento por el que atraviesa con su pareja, con la cual realizó terapia y hasta llegaron a consultar un guía espiritual.

"La terapia en pareja lo intentamos, pero no llegamos a muchas sesiones porque era imposible embocar los tiempos de los dos y de la terapeuta. Habremos ido dos o tres veces, pero yo sí retomé con mi terapeuta de toda la vida. Me re ayudó, y también recurrí a un chico que te cura energéticamente, te limpia y te centra. Traté de atacar el problema por todos los flancos", contó la modelo al semanario.

Además, Nicole explicó su futuro inmediato: "el amor no se perdió, y nunca barajamos llegar a ese extremo. Ahora me vuelvo a Buenos Aires más temprano que nunca, porque mi papá está de vuelta de visita y Fabián comienza la pretemporada con Vélez. Me sentaré a organizar el 2017, las vacaciones me ayudaron a bajar y así es mejor tomar las decisiones correctas".

