Diez claves del futuro económico, según Dujovne

El nuevo ministro de Hacienda habló sobre el tipo de cambio, el IVA, el déficit fiscal y la recesión, entre otras cuestiones.

Nicolás Dujovne enumeró los objetivos y definiciones económicas más importantes para 2017, en una entrevista que publicó el diario "Infobae".



1) OBJETIVOS: "El presidente Macri nos pidió recaudar equitativamente y eliminar los impuestos distorsivos. Los impuestos al trabajo que frenan la creación de empleo y el impuestos a los ingresos brutos, que se cobra en cascada y afecta a toda la actividad. También estamos revisando el IVA".



2) RECESIÓN: "El año pasado fue un año muy difícil en el que se pagaron los costos de la devaluación y del pasaje a precios. Hubo un costo para el consumidor por la suba de las tarifas. Me preocupa mucho el impacto que tienen los impuestos al trabajo".



3) REFORMA TRIBUTARIA: "Empezaremos a encararla junto con una reestructuración de la administración pública reduciendo secretarías y subsecretarías y unificando objetivos y tareas. Queremos apuntar a que la devolución del IVA la reciban los más necesitados".



4) DÉFICIT FISCAL: "Los pilares del recorte serán el reordenamiento del gasto en la administración pública y en las empresas del Estado, la rebaja de subsidios a la energía y el transporte por la suba de tarifas y un mayor crecimiento económico, para generar más ingresos y reducir el déficit".



5) INFLACIÓN: "Hay algunas decisiones del BCRA en las que participamos nosotros, que influyen sobre la baja inflación: en el largo plazo, menos déficit y más prudencia en el gasto tiene consecuencias macroeconómicas".



6) BLANQUEO: "El mayor ingreso de dólares por el éxito del blanqueo generará más depósitos en el sistema financiero y eso incrementará el crédito en el país. Los números de la AFIP muestran que hay casi un 20% del PBI de dinero que generaba crédito en el exterior que ahora los generará acá".



7) CRECIMIENTO: "El PBI del cuarto trimestre mostrará un aumento con respecto al tercero. Pero las comparaciones interanuales mostrarán caídas. Creo que la economía tendrá una modesta expansión respecto al tercer trimestre y que nos mostrará que en 2017 vamos a crecer".



8) BROTES VERDES: "El estimador mensual de actividad económica de octubre no cayó con respecto al mes precedente y se ve a partir de noviembre una mejora. Las exportaciones en cantidades crecen 19% año a año y tenemos el cuarto mes consecutivo de subas en las exportaciones industriales, algo que no se veía hacía cuatro años. Hay ventas positivas en términos interanuales de cemento, producción de autos y consumo".



9) EMPLEO: "Entre agosto y octubre se crearon 36 mil puestos cuando entre febrero y julio hubo destrucción de empleo. Los salarios reales aumentan desde agosto y en noviembre registraron una suba importante. La economía dejó de ir para abajo, claramente, y eso ya se nota".



10) DEUDA PÚBLICA: "La liquidez volvió a ser fluida y la Argentina tiene unas de las tasas en dólares más bajas de la historia. Las tasas de largo plazo, que habían subido, han vuelto a los mismos niveles pre-Trump; y las del tramo corto hasta se han reducido. Vamos a poder completar nuestro programa financiero en el mercado internacional y local".