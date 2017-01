Dujovne promete encarar una reforma tributaria integral

PERSPECTIVAS

"Mi obsesión es bajar el nivel de informalidad de la economía", dijo. Anunció subas "graduales" en los servicios y consideró que la economía dejó de caer.

BUENOS AIRES.- El nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anticipó que impulsará para este año una reforma tributaria integral que pondrá el foco en los impuestos al trabajo, a los que calificó como ridículos.



Además, adelantó que habrá "senderos" de subas en los servicios públicos, como la luz y el gas, aunque aclaró que en el caso del transporte será "lo más gradual posible".



En varias entrevistas publicadas hoy en distintos medios gráficos nacionales, el sucesor de Alfonso Prat-Gay negó además que para este año vaya a implementar un ajuste fiscal, y resaltó que la economía "dejó de ir para abajo", aunque admitió que por ahora, los números son modestos.



"Vamos a proponer una reforma tributaria integral. Mi obsesión es lograr bajar el nivel de informalidad de la economía argentina. El 35% es informal, en buena medida porque hay algunos sectores que no pueden enfrentar la carga tributaria. Los impuestos al trabajo son ridículos. Tenemos una sobretasa del 40% por encima del salario de bolsillo, entre las contribuciones personales y patronales", expresó.



Dujovne agregó que "la proporción de la carga impositiva en relación al salario de bolsillo es muy grande y atenta en contra de la formalidad", a la vez que remarcó que otro de los tributos que atentan contra la generación de empleo es el impuesto al cheque.



Entre otros desafíos de su gestión, Dujovne, cuya designación fue formalizada hoy con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 3/2017, planteó la necesidad de reducir el déficit fiscal, incluso por encima del 4,2 por ciento estipulado en el Presupuesto.



Planteó que "para hacer un cambio importante en lo fiscal hay que empezar ya", y sostuvo que "el plan es ahorrar el exceso de recursos para bajar ese 4,2%".



"El largo plazo es una sucesión de buenos cortos plazo con lo cual seremos cuidadosos con el gasto público desde el inicio. Pero para poder avanzar más allá hacen falta mecanismos institucionales, un trabajo muy concienzudo, coordinado con la Jefatura de Gabinete para mejorar la calidad del gasto", añadió.



En cuanto a la situación económica, Dujovne aseguró que "el PBI del cuarto trimestre será positivo respecto del tercero", y que "las comparaciones interanuales seguirán mostrando una caída", y si bien reconoció que "la economía tendrá una modesta expansión respecto al tercer trimestre", resaltó que "demostrará que en 2017 la economía va a crecer".



"Entre agosto y octubre se crearon 36.000 puestos cuando entre febrero y julio hubo una destrucción de empleo importante. Los salarios reales suben desde el mes de agosto y en noviembre registraron una expansión significativa. La economía dejó de ir para abajo, claramente. Claro que los números por ahora son modestos y aspiramos a que el empleo crezca más rápido", añadió.



Consultado sobre la evolución de las tarifas, el funcionario, que jurará en su cargo una vez que el presidente Mauricio Macri retorne de sus vacaciones en el sur del país, afirmó que "lo que queda por delante es mucho menos traumático de lo que sucedió en 2016".



"El único sendero de precios definido es el gas. Falta definir el aumento en transporte y distribución de gas y luz. Ese sendero se definirá en los próximos días. Es una labor conjunta entre Hacienda, Energía y Jefatura de Gabinete", explicó.



En ese sentido, adelantó que en el tema del transporte los ajustes de precios serán "lo más gradual posible" porque tiene "muchísima incidencia en los sectores de más bajos recursos".



Por último, confirmó que el Gobierno no prorrogará la devolución del 5% en las compras con tarjeta de débito porque "no era el más eficiente en términos de equidad".



"Los sectores de bajos recursos usan menos la tarjeta débito que los de ingresos medios y altos. Además, hay otro fenómeno y es que tanto en el Banco Central como en el resto del Gobierno estamos tratando de impulsar el uso del dinero electrónico, que no es sólo la tarjeta de débito. Nada de eso tiene devolución de IVA y, en este contexto, era un ruido para la universalización de medios electrónicos que haya uno beneficiado por sobre los demás", señaló. (DYN)