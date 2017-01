Sistema colapsado: 1.500 usuarios llevan más de 48 horas sin luz en Tucumán

CORTES DE ENERGÍA

Según EDET, las fallas son provocadas por las altas temperaturas. El consumo eléctrico de anoche fue similar al de una siesta. Hoy se podría batir el récord histórico.

Las denuncias de los usuarios tucumanos sobre los cortes de luz continúan y hoy, por lo menos 1.500 casas carecen del servicio, algunos desde hace 48 horas. Responsables de EDET, afirmaron que esto se debe a fallas técnicas y que tratarán que hoy se restaure el servicio en todos los hogares. Además comentaron que a la siesta podría superarse el récord histórico de consumo: 666 megavatios.



“Ayer eran 3.500 los usuarios sin luz y dijimos que les resolveríamos el problema a todos ese mediodía pero, por la falta de personal y las altas temperaturas, no logramos a terminar. La cifra bajó a 1.500 y vamos a hacer lo posible por que hoy todos ellos vuelvan a tener luz”, expresó el encargado de Relaciones Institucionales de Edet, Carlos Roldán. Según comentó son 400 los usuarios sin luz en San Miguel de Tucumán, una cantidad similar en La Banda, 250 en Concepción, 100 en Monteros y 55 en Tafí Viejo y Yerba Buena.



El encargado explicó que las bajas energéticas se deben al calor y que, por más esfuerzos que ellos hagan, cada vez que solucionan un problema surge otro: “las altas temperaturas hacen que los fusibles se quemen y que generen inconvenientes en el servicio. Tenemos 25 móviles trabajando, sólo en la capital pero no dan abasto. Arreglan uno y se rompe otro, por eso no podemos resolver los problemas completamente”.



Según Roldán, esta madrugada el consumo alcanzó los 600 megavatios, cantidad a la que suele llegar a horas de la siesta. “Entre las 23 y las 5 fue sostenido el uso de los aires acondicionados. Es increíble porque esos números suelen verse en una tarde o una siesta tucumana, no a la noche”, comentó. Además agregó que pasado el mediodía podría superarse el récord histórico de consumo: 666 megavatios.



Desde la empresa recomiendan que se programen los aires acondicionados en 24° para evitar la sobredemanda: “si todos lo tuviéramos en esa temperatura el aparato no se exigiría tanto y el consumo bajaría”.