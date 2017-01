EDET realiza cortes preventivos en el noroeste de la capital y en Banda del Río Salí

CORTES DE ENERGÍA

Es debido al incremento de la demanda por la ola de calor. Buscan evitar que colapse el sistema. Hoy se podría batir el récord histórico.

La empresa distribuidora EDET informó que realiza cortes de energía eléctrica en la zona noroeste de la capital y en Banda del Río Salí, debido a un significativo aumento de la demanda. La suspensión del servicio se extenderá hasta las 19 si no se registra una reducción del consumo en el sistema local.



“El récord histórico de consumo se registró en diciembre y fue de 666 megavatios. Ayer, el nivel llegó a los 640 megavatios, por lo que suponemos que (hoy) puede superarse el pico máximo. Creemos que podría llegar a los 700, inclusive, lo que representaría que el sistema entrara en crisis”, dijo Carlos Roldán, de Relaciones Institucionales de la firma.



El directivo afirmó que “la curva de la demanda está creciendo bastante”, lo que ha llevado a EDET a prevenir cualquier situación de crisis e, indefectiblemente, concretar los cortes de luz en varias zonas.



Según los registros, el aumento de consumo también se están observando desde la siesta en la zona sur de San Miguel de Tucumán. Por eso no se descartan también cortes para esa zona.



“Esto vamos a mantenerlo hasta las 19, en principio. Si va bajando el consumo, suspenderemos la medida de forma progresiva, a medida que baje la demanda”, recalcó.



Roldán aclaró también que los cortes en Banda del Río Salí responden a la saturación del sistema de transporte de alta tensión (corresponde a Transnoa), en particular, de la línea que une las plantas El Bracho y Cevil Pozo. Esta red abastece a esa localidad.



Complicaciones



Las denuncias de los tucumanos sobre los cortes de luz continúan y hasta esta mañana, por lo menos 1.500 casas carecen del servicio. Responsables de EDET, afirmaron que esto se debe a fallas técnicas y que tratarán que hoy se restaure el servicio en todos los hogares.



“Ayer eran 3.500 los usuarios sin luz y dijimos que les resolveríamos el problema a todos ese mediodía pero, por la falta de personal y las altas temperaturas, no logramos a terminar. La cifra bajó a 1.500 y vamos a hacer lo posible por que hoy todos ellos vuelvan a tener luz”, expresó Roldán. Según comentó son 400 los usuarios sin luz en San Miguel de Tucumán, una cantidad similar en La Banda, 250 en Concepción, 100 en Monteros y 55 en Tafí Viejo y Yerba Buena.



El encargado explicó que las bajas energéticas se deben al calor y que, por más esfuerzos que ellos hagan, cada vez que solucionan un problema surge otro: “las altas temperaturas hacen que los fusibles se quemen y que generen inconvenientes en el servicio. Tenemos 25 móviles trabajando, sólo en la capital pero no dan abasto. Arreglan uno y se rompe otro, por eso no podemos resolver los problemas completamente”.



Según Roldán, esta madrugada el consumo alcanzó los 600 megavatios, cantidad a la que suele llegar a horas de la siesta. “Entre las 23 y las 5 fue sostenido el uso de los aires acondicionados. Es increíble porque esos números suelen verse en una tarde o una siesta tucumana, no a la noche”, comentó. Además agregó que pasado el mediodía podría superarse el récord histórico de consumo: 666 megavatios.



Desde la empresa recomiendan que se programen los aires acondicionados en 24° para evitar la sobredemanda: “si todos lo tuviéramos en esa temperatura el aparato no se exigiría tanto y el consumo bajaría”.