Continúa el paro de choferes de la línea 11: los recorridos son cubiertos por coches de otras empresas

A TENER EN CUENTA

La medida de fuerza se realiza por segundo día. Los conductores afirman que es imposible trabajar en estas condiciones, según contó el titular de UTA.

Los choferes de la línea 11 continúan con el paro de actividades iniciado ayer ante la incertidumbre que hay por la disputa judicial entre dos empresas por la concesión de las rutas. Los servicios, mientras tanto, son cubiertos de manera provisoria por coches y conductores de las líneas 5, 7, 10 y 17, entre otros, mientras que los pasajeros reniegan y sufren las consencias.



El titular de la Unión Tranviarios Automotor, César González, precisó que los colectiveros tomaron la decisión de no prestar los servicios hasta tanto se aclare si la empresa Inverbus SA o Leagas SA se hará cargo de sus sueldos. "Yo calculo que hoy se va a definir. Los choferes dicen que hasta que no se solucione la disputa es imposible trabajar. Es una situación bastante incómoda para los trabajadores ya que no pueden manejar tranquilos, tienen la cabeza en otra cosa", indicó González.





*UTA INFORMO; Que; sigue el paro de los chóferes de la línea 11-* pic.twitter.com/QqkxdRcIWr — UTA TUCUMAN(oficial) (@UTAtucuman) 3 de enero de 2017

Tras la medida cautelar que suspendió la caducidad de la conseción de la empresa Inverbus SA y el otorgamiento de esa ruta a Leagas SA, la Municipalidad capitalina informó ayer que va a presantar un recursos de apelación para revertir el fallo y poner el servicio de ómnibus. En tanto, Inverbus, a través de su gerente Oscar Alonso, ya amenazó con salir a cubrir el servicio "de manera gratuita" si el municipio no restituye la concesión.La sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo integrada pordio lugar a un planteo de la empresa Inverbus SA, realizado por Alonso, y ordenó a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que suspenda la ejecutoriedad de los decretos 4.453/SG/2016 y 4.492/SG/2016, fechados el 28 y 29 de diciembre de 2016, respectivamente.El primer decreto declaraba la caducidad de la concesión a la empresa Inverbus sobre la línea 11, la cual había vencido en junio de 2015; y el otro decreto otorgaba un permiso precario a Leagas SA para la explotación en forma provisoria de ese servicio hasta que el Municipio llame a licitación.