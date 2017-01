Bienvenidos al infierno: la máxima de hoy rozaría los 40°

EL TIEMPO

De acuerdo con los pronósticos, el alivio llegaría recién el jueves con un marcado descenso de la temperatura

No hay nada más tonto que quejarse de aquellas cosas que no tienen solución, sostiene un refrán. Y un ejemplo de ello es el clima. Entonces, no tiene sentido fastidiarse por las altas temperaturas, ya que lejos de dar tregua, el calor irá en aumento con el correr de las horas en Tucumán.

De acuerdo con los pronósticos, la máxima para este martes llegaría a los 40°.

Para mañana se espera un aumento de la nubosidad, por lo que habrá más posibilidades de lluvia aunque, de todos modos, el mercurio treparía hasta los 37º. El alivio llegaría recién el jueves ya que se aguarda la llegada de precipitaciones durante gran parte de la jornada, por lo que se produciría un marcado descenso de la temperatura, cuyo registro máximo sólo sería de 27º.

No hay nada más tonto que quejarse de aquellas cosas que no tienen solución, sostiene un refrán. Y un ejemplo de ello es el clima. Entonces, no tiene sentido fastidiarse por las altas temperaturas, ya que lejos de dar tregua, el calor irá en aumento con el correr de las horas en Tucumán. De acuerdo con los pronósticos, la máxima para este martes llegaría a los 40°.



Para mañana se espera un aumento de la nubosidad, por lo que habrá más posibilidades de lluvia aunque, de todos modos, el mercurio treparía hasta los 37º. El alivio llegaría recién el jueves ya que se aguarda la llegada de precipitaciones durante gran parte de la jornada, por lo que se produciría un marcado descenso de la temperatura, cuyo registro máximo sólo sería de 27º.