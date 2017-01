Carta de lectores

OPINIÓN

Los motochorros y Brian



La muerte de este jovencito nos duele como si fuera la de nuestro hijo. Una vida truncada en una edad en la que se tienen tantos sueños por delante. La solución la tenemos ya si las autoridades adoptan las medidas que se adoptaron en otros países, logrando que terminaran los motoarrebatos. Las motos deben ser usadas por una sola persona. Que los legisladores vuelvan ya de sus vacaciones y legislen sobre el tema, antes de que vuelva a morir otro Brian. De nada nos sirve tener un policía en la esquina, o aprendiz de policía, como veo en mi barrio, con caras de aburrimiento y desinterés. Necesitamos operativos de la Policía vial, para que se controlen todas las motos, y se retengan las que estén en infracción: por ejemplo, las que no tengan papeles en regla o patente, o llevar niños menores de 12 años. Esto, hasta que nuestros senadores dicten la ley “una persona por moto”. Es urgente, antes de que nos olvidemos de Brian.



Elena Tomasa López

Santa Fe 167

San Miguel de Tucumán





Más patrullas policiales



En la noche del viernes 30, pasadas las 0 horas, mi hijo y un amigo estaban sentados en la vereda de la Avenida Papa Francisco al 1.200, ya que por el calor no se podía estar adentro de casa. Paró una moto tipo Honda biz color roja con intención de robar sus celulares, y como los chicos se dieron cuenta de la situación trataron de entrar rápidamente. Ahí fue cuando los ladrones -de no más de 18 años- les hicieron varios disparos, pegándole a uno de ellos en el muslo; por suerte no fue de gravedad, ya que la bala entró y salió. Desde hace bastante tiempo que esto ocurre en esta zona. Como vecino pido mayor control, ya que desde hace bastante tiempo no se ven los móviles policiales patrullando en los horarios nocturnos. Gracias a dios Santiaguito ya está en su casa con sus padres y esto no pasó a mayores.



José Romano

jcromano123@hotmail.com





Impuesto a las ganancias



Grande fue mi sorpresa cuando retiré mi boleta de jubilada docente del Centro de Pagos, ilusionada con el hecho de que no iban a descontar el impuesto a las ganancias del medio aguinaldo. Venían descontándome $ 1.794,75, y al recibir la boleta mencionada la suma ascendía a $ 5.456,30. ¿Dónde está la promesa del señor presidente Macri cuando en su campaña electoral y en su discurso de asunción prometió eliminar este impuesto injusto y vergonzoso? Por lo menos nos hubieran eximido a los jubilados. ¿Podemos tener confianza en un gobierno mentiroso como éste? Que lo juzgue el pueblo.



Artemia Carmen Gómez

Blas Parera 425

San Miguel de Tucumán





La salud de Macri



El presidente Macri declaró: “La salud me está pasando factura por mi exceso de preocupación por la gente”. Yo le pediría que no se preocupe más, que se cuide, que disfrute de la vida, que no vale la pena “inmolarse” por nosotros. Tiene una hijita preciosa a quien cuidar y una joven y bella mujer que lo debe necesitar en plenitud. Debería pensar en dedicarse a algo más “light”, sin tantas obligaciones, ya que el lugar que ocupa actualmente siempre le generará preocupaciones y además, considerando lo que fue su primer año de gestión, millones de argentinos se lo agradeceremos y no lo extrañaremos, sin ninguna duda. Imagino, por otra parte, que no necesita del salario presidencial para llegar a fin de mes, ya que con todo lo que se le descubrió que tiene en Panamá, Bahamas y demás “paraísos” podrá estar tranquilo durante varias generaciones más. Debería aprovechar y “jubilarse” ya y dedicarse a la familia y a vivir de vacaciones (algo que este año, a pesar de las obligaciones presidenciales, supo hacer con creces). ¡Cuídese Señor Presidente, su familia lo necesita ! La mayoría de los argentinos, no tanto.



Oscar Beltrán

oscaralbertobeltran@yahoo.com.ar





La plazoleta de San Pablo



Señalo un vergonzoso hecho político realizado por el actual comisionado rural de San Pablo, Daniel Castro. En el pedestal donde se encuentra el busto de José de San Martín se puso una plaqueta cuadrada de aproximadamente 40 x 40 en la que se lee: “17 de Octubre de 2016 “Daniel Castro, comisionado rural, Juan Manzur Gobernador, Osvaldo Jaldo Vice Gobernador, CPN, Miguel Acevedo Ministro del Interior; César Dip Secretario general de grandes comunas”. Señalo que es para hacer creer que la plazoleta destrozada hace más de 11 meses fue reinaugurada. Es una falta de honradez y respeto a todos los habitantes de este villerío. Sabemos que el 17 de Octubre es la fecha de celebración de la “lealtad Peronista”. Pero los que nacimos en San Pablo, sabemos que nuestro único paseo del pueblo nació en la década de 1970, y se la denominó con justicia “Homenaje al Pelador de Caña”. Con una estatua de medidas similares a las de una persona normal, cuando los militares traídos por el Operativo Independencia hicieron pie en la localidad, sacaron el pedestal y el resto del muñeco de mampostería que estaba en la placita y la bautizaron San Martín. Han pasado 41 años, para nosotros el período del gobierno militar fue caótico y tenebroso; con 12 personas desaparecidas, y varias docenas de detenidos políticos. Sirva la presente como homenaje a tres luchadoras por los derechos humanos, fallecidas trágicamente, hace muy pocos días.



Carlos A. Drube

Av. San Martín 51

San Pablo - Tucumán





Manzur en Bahamas



LA GACETA informa del viaje del gobernador Manzur a Bahamas. ¿El mandatario podría explicar qué hizo en el paraíso fiscal? Los sabuesos de la AFIP estarán atentos a la “escapada” autorizada por la escribanía legislativa?



Rodolfo Soria

rodyso1964@gmail.com





Televisión Digital Abierta



No encuentro información alguna -salvo los comentarios entre amigos- sobre las razones por las cuales la TDA Televisión Digital Abierta no está funcionando en Tucumán desde hace más de una semana. ¿Hay alguna razón de peso para ello o es simplemente que la han suprimido? Me parece más que importante que se nos brinde alguna información a los miles de televidentes que sólo disponemos de este medio culturalmente rico y gratuito.



Sara Vallejo

saravallejo38@gmail.com





La Casa Sucar



Frente al debate instaurado por la negativa de las autoridades de la provincia de expropiar la casa , de avenida Salta al 500, debo manifestar mi profunda preocupación por la posibilidad de que nuevamente se pierda una obra de alto valor arquitectónico y urbano. El inmueble de referencia es representativo de la arquitectura de comienzos del siglo XX, y constituye un testimonio de la arquitectura doméstica con perímetro libre, que junto a las viviendas colindantes conforma un conjunto de cualidades excepcionales que merece ser tratado como un área urbana de especial protección que asegure a las futuras generaciones reconocerla como parte de la historia de la ciudad. La preservación de edificios de valor patrimonial no tiene por qué impedir el progreso, sólo debe condicionar las intervenciones que en él y en su entorno se realicen con el fin de mantener sus características propias y la calidad ambiental del entorno. Sólo su desconocimiento explica que se degraden o se derriben valiosos edificios, escudándose en una mal entendida modernidad y en una desmedida especulación inmobiliaria. En el resto del mundo se conservan edificios y sectores urbanos históricos y se perfeccionan las pautas de intervención para lograr conjuntos armónicos que seduzcan y atraigan a los turistas. En cambio aquí se pone especial empeño por destruir las obras valiosas y consolidar una imagen de ciudad anodina, sin carácter y sin identidad. Es urgente diseñar políticas públicas de largo plazo que con creatividad tiendan a estimular inversiones que resguarden el patrimonio urbano y arquitectónico. Apelo al sentido común de las autoridades para buscar una solución a este caso particular que satisfaga a los actuales propietarios y al mismo tiempo que beneficie a toda la sociedad tucumana.



Magister Arquitecta Susana Villavicencio

Delegada Región Noroeste de ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios)

suvillavivencio@gmail.com







