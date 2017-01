Las Talitas: 30 manzanas están sin agua

ENTRE MANGUERAS Y BOTELLAS

El suministro de agua se cortó el viernes al mediodía y hasta ayer no se había normalizado. Los vecinos están obligados a abastecerse de la única bomba que funciona en la zona, en el barrio Loma Hermosa.

El viernes pasado, en Villa Mariano Moreno bullían los preparativos, a pocas horas de la cena de Año Nuevo. Pero al mediodía se cortaron la luz y el agua, y empezaron los padecimientos para los vecinos repartidos por 30 manzanas, correspondientes a los barrios San Gabriel, CGT, Municipal, El Gráfico, Las Lomitas, 180 Viviendas y 36 Viviendas.

Personal de la SAT y de Edet se presentó el sábado en la zona. Les explicaron a los vecinos que las bombas eléctricas de agua se habían quemado. Edet pudo solucionar el problema, así que recibieron el Año Nuevo con luz en sus casas. Pero la SAT advirtió que no había bombas de repuesto y animó a los vecinos a que le pidieran ayuda al intendente de Las Talitas: que se hiciera cargo de la compra de nuevas bombas de agua y, como medida provisoria, abasteciera a los barrios con sus camiones cisterna. Sin embargo, el contacto con la intendencia no prosperó.

Hasta ayer no había vuelto el suministro en la zona. Los vecinos debieron organizarse para sacar agua de una sola bomba, ubicada en plaza del barrio Loma Hermosa. Según afirman, ellos sufren los mismos inconvenientes desde hace más de 20 años y dicen que cada vez es peor. Denuncian que las bombas provenientes del plan “Agua más cerca” se rompieron varias veces.

Las redes de comunicación fueron armándose entre los habitantes de distintos barrios. Muchos intentaron tomar contacto con la Municipalidad, pero no tuvieron éxito. Laura Gallardo, de Las Lomitas, relató que se había trasladado a la intendencia, pero no encontró una solución. Sostuvo que está enferma de cáncer y que no puede trasladar las botellas de agua hasta su casa continuamente. Según indicó otra vecina, Norma Frías, recibió malos tratos cuando presentó su reclamo en el municipio talitense.

Una veintena de vecinos se reunió durante la recorrida que LA GACETA realizó ayer por esa zona de Villa Mariano Moreno. Se mostraron preocupados por la salud de sus hijos, que -afirmaron- se encuentran débiles y enfermos por el golpe de calor y la deshidratación. También ancianos y enfermos de diabetes o del corazón se ven perjudicados por la falta de agua y afectados por la dificultad para trasladarse.

Marcharse del barrio no es una solución, sostienen los vecinos. Dicen que no alcanza el presupuesto para comprar un bidón de agua todos los días, pero tampoco pueden alejarse del barrio debido a los robos y al miedo de volver y encontrar la casa desmantelada. Sólo unos pocos lograron zafar de la situación el 31 y pasar unas fiestas tranquilas en casa de algún familiar. Es el caso de Alicia Rodriguez, madre de un niño de 10 años que se encuentra enfermo, en situación delicada, y que tuvo que instalarse en la casa de su hermana para pasar estos días.

La cooperación entre vecinos fue fundamental. Las piletas de lona se volvieron de uso comunitario y se utilizan para lavar ropa, platos y, ocasionalmente, para darse un refresco. Cristina Chocobar, vecina del barrio 36 Viviendas, vive allí desde los 11 años y recuerda desde su infancia haber tenido que sobreponerse a esta situación que reiteradamente vuelve todos los veranos. Hoy, con 51 años, espera que un camión cisterna solucione la falta del agua.

Alfredo Albertus,subdirector de Educación de Las Talitas, fue el encargado de hacer guardia en la sede municipal desde el jueves por la noche hasta el domingo a la madrugada. Explicó que el municipio cuenta con cuatro camiones cisterna que estuvieron circulando por los barrios Virgen del Valle, algunas zonas de Villa Mariano Moreno y Las Tipas (allí está instalada una cisterna de modo permanente desde hace ya tres meses por falta de agua). Con ellos colaboraron los bomberos.

Albertus admitió que son recursos provisorios y que no pueden hacer más, debido a que las fallas se deben a una mala planificación y a conexiones clandestinas. Agregó que aguardan una solución definitiva por parte de la SAT. El funcionario informó que el municipio evalúa la posibilidad de comprar dos tanques más, teniendo en cuenta la gravedad de la situación.

En nombre de la SAT, Juan Carlos Rearte -de Calidad de Atención al Cliente- informó que la empresa está abocada a brindar soluciones en Villa Mariano Moreno. No especificó cuáles son los plazos fijados.

