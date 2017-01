La empresa Inverbus amenaza con sacar sus colectivos a las calles sin cobrar el boleto

CONFLICTO

“ATOS, la empresa que gestiona el sistema informático de la tarjeta Ciudadana, nos retiró las máquinas de cobro electrónico", dijo el gerente de la firma.

El gerente de la empresa Inverbus SA, Oscar Alonso, espera que la municipalidad no apele la medida cautelar dispuesta por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y que notifique, de manera urgente, la restitución de la concesión de la línea 11 a su empresa.



“No sabemos porque la Municipalidad tomó esta medida con nosotros, si la Línea 11 está en perfectas condiciones administrativas. No hemos caído en ninguna irregularidad. Hemos comprado 16 coches nuevos equipados con aire acondicionados. Cuatro de ellos van a llegar en los próximos días, mientras que los 12 restantes tienen que llegar entre febrero y marzo”, detalló Alonso, quien agregó que presentó ante el municipio las facturas de compra de los nuevos vehículos en el pedido de prórroga de la concesión.



Por otro lado, el gerente de Inverbus advirtió que si en las próximas horas el Departamento Ejecutivo municipal no les restituye la concesión de la Línea, los colectivos “saldrán” a cubrir el servicio de manera gratuita. “ATOS, la empresa que gestiona el sistema informático de la tarjeta Ciudadana nos retiró las máquinas de cobro electrónico de boleto y el intendente le quitó el servicio de la Linea 11 a los vecinos”, lanzó.

La Municipalidad capitalina informó que presentará un “recurso de apelación” para revertir el fallo y reponer el servicio de ómnibus, según un comunicado oficial.