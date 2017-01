La pelea por la línea 11: la Municipalidad capitalina apelará la orden judicial

TRANSPORTE PÚBLICO

La Intendencia cuestionó la medida que dejó sin efecto el traspaso del servicio de la empresa Inverbus a Leagas.

La pelea por la concesión de la línea 11 pasó a la órbita de la justicia provincial. Tras la medida cautelar que suspendió la caducidad de la concesión a la empresa Inverbus SA y el otorgamiento de esa ruta a Leagas SA, la Municipalidad capitalina informó que presentará un “recurso de apelación” para revertir el fallo y reponer el servicio de ómnibus.



“Hemos recibido en el día de la fecha una notificación de Tribunales, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, de la Sala Primera, la cual ordena la suspensión de dos actos administrativos correspondientes a dos decretos del intendente Germán Alfaro: Uno que declaraba la caducidad de la concesión a la empresa Inverbus sobre la línea 11, y el otro decreto que otorgaba el permiso precario a Leagas para la explotación en forma provisoria de ese servicio”, explicó el secretario de Gobierno municipal, Walter Berarducci, respecto de la medida dictada por la Cámara en lo Contecioso Administrativo.



El funcionario confirmó que el área de fiscalía municipal elaboraba el texto que será presentado en Tribunales.



En un comunicado, Berarducci remarcó que el Intendente decretó la caducidad a la empresa Inverbus por reiterados incumplimientos legales en la prestación del servicio. “Para garantizar el servicio, se le ha dado el permiso a otra empresa del medio, también concesionaria de la Municipalidad, para que lo explote en forma precaria y transitoria, hasta tanto se llame a licitación”, añadió.

El funcionario hizo hincapié también en que la caducidad “no” se ha generado por un “hecho espontáneo, sino que es el resultado de un procedimiento en el cual se han constatado varios incumplimientos, tanto de hecho como de derecho por parte de la empresa”.



Con respecto a la medida cautelar, Berarducci sostuvo que “esta manda judicial no responde a ninguna situación de hecho ni de derecho, atento a que el expediente no se justifica en ningún derecho afectado de la empresa Inverbus, que es de la familia Alonso”.



El secretario de Gobierno apuntó a que se debe “tener en cuenta a los usuarios y no como hizo desgraciadamente la Sala I de la Cámara Contenciosa, que tuvo en cuenta el interés particular y pecuniario de un empresario, que viene incumpliendo reiteradamente con el municipio y con los usuarios de la línea 11”.



“Esto es una intromisión en las decisiones del intendente, quién por oportunidad, mérito y conveniencia otorgó la autorización en forma precaria a otra empresa, hasta que se llame a licitación, para brindarle a los usuarios el mejor servicio que este a disponibilidad de ellos”, enfatizó.



“Aca el juez lo que está solicitando es que no se preste un servicio y que volvamos a un servicio deficitario, no satisfactorio para los usuarios, que venía incumpliendo con la normativa que regula el transporte público en San Miguel de Tucumán”, acotó.



Se había anunciado que las líneas 5, 6 y 7 prestaban sus coches para cubrir de manera parcial la ruta en conflicto.