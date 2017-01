Se manifestarán frente a la Casa Sucar para exigir su preservación

MOVILIZACIÓN

La iniciativa es a favor de expropiar la casona para proyectar un centro cultural para artistas emergentes; desde las 20 en Salta 532.

Quienes están a favor de proteger la casa Sucar se manifestarán esta noche, desde las 20, en Salta 532. La convocatoria, realizada por las redes sociales, tiene como fin respaldar la expropiación de la casona de principios de siglo XX para poder proyectar allí un centro cultural para artistas emergentes. Además se invita a la comunidad a exponer obras, trabajos, intervenciones, hacer música, dibujar, etcétera.



De acuerdo al evento creado en Facebook, la manifestación es a favor de "la educación, la identidad, la memoria, el patrimonio, la historia, la cultura, la ciudad y la sociedad".



Mirá más: Juntan firmas contra la demolición de la casa Sucar en Change.org



Desde la Comisión de Patrimonio y la Facultad de Arquitectura de la UNT se enviaron cartas a distintos funcionarios provinciales, al Gobierno y a la Federación Económica de Tucumán para que intervengan y resguarden la casona construida en 1923 por la familia Barbieri. “Es una ironía que mientras el gobernador gestiona uno de los cambios geopolíticos más importantes de la últimas décadas, la Legislatura se niega a tratar un proyecto para que se declare la casa Sucar de utilidad pública y se expropie”, reza la nota enviada a Pablo Yedlin (secretario general de la Gobernación), a Héctor Viñuales (presidente de la FET) y a Sebastián Giobellina (titular del Ente de Turismo).





La Municipalidad se metió en la lucha



La semana, el intendente capitalino Germán Alfaro anunció que ofrecerán a la empresa propietaria la permuta del predio de avenida Salta al 500 por el inmueble municipal ubicado en Buenos Aires primera cuadra (ex Dirección de Tránsito). Si ese proceso fracasa, el funcionario aseguró que están dispuestos a expropiar la casona.



Alfaro remarcó que la Municipalidad no cuenta con los recursos para expropiar la casona. Por ello, cuestionó que el Gobierno de Juan Manzur haya decidido no expropiar el inmueble sin dar un motivo contundente.



"Los pueblos son su historia, su cultura. El patrimonio cultural hace mucho a la identidad de una ciudad. (…) Durante 12 años tuvimos un proceso de ‘qué me importa’ en el patrimonio cultural. No puede ser que los negocios inmobiliarios estén por encima del bien común", dijo.



Fallo judicial



En junio de este 2016, la Sala 3 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo solicitó al municipio que se expida sobre el pedido de autorización para demoler la casa que ya en 2012 habían interpuesto los propietarios. Días atrás, el tribunal pidió a la Municipalidad que cumpla la sentencia de la Sala (integrada por Ebe López Piossek, Sergio Gandur y José Ernesto Soraie), al tiempo que le aplicó a Alfaro una multa progresiva de $ 1.000 por día hábil desde el 07/07/2016 hasta que se cumpla lo exigido.



En la última sesión de 2016 la Legislatura, el oficialismo rechazó a debatir sobre tablas respecto a la preservación de la casa Sucar.

Por qué es valiosa



- Está restaurada y ha sido revalorizada.

- Integra un conjunto de casas único en el área central.

- Espacio público de la mayor calidad ambiental urbana.

- Está protegida por normas nacionales y municipales.

- Forma parte del capital cultural de la ciudad.

- Máxima categoría en el inventario patrimonial municipal.