El Gobierno eliminó el reintegro del 5% en compras con tarjetas de débito

NO MÁS BENEFICIOS

La devolución para los gastos de hasta 1.000 pesos regía desde 2001. Quieren compensar el costo de la reforma del Impuesto a las Ganancias.

BUENOS AIRES.- El Gobierno decidió no prorrogar la devolución del 5% en el IVA en los gastos en las tarjetas de débito que regía desde el 2001 y se renovaba cada año.



Según publicó el diario "La Nación", desde la Casa Rosada expresaron que "el costo fiscal era alto y no cumplía con el objetivo de fomentar el uso de las tarjetas ".



Una fuente oficial indicó que "la idea es compensar parcialmente el costo de la reforma en el impuesto a las ganancias y además la gente no usaba más la tarjeta de débito por esta devolución".



Según la planilla de gastos tributarios del presupuesto 2017 votada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo, el beneficio sí iba a ser prorrogado este año.



En 2015, por este descuento, el Gobierno gastó $ 4535 millones; en 2016, $ 6077 millones; y para este año, tenía previsto gastar $ 7511 millones.



El economista Ariel Setton cuestionó la decisión del Gobierno. "Cuando el beneficio nació en 2001 fue un muy buen incentivo para bancarizar porque los $ 1000 de tope era un monto alto, pero después nunca se incrementó. De todos modos, seguía siendo un incentivo a que se utilicen las tarjetas de débito y en ese sentido esto es un paso hacia atrás", dijo Setton.