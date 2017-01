Una medida cautelar frenó la circulación de los nuevos ómnibus de la línea 11

PARO DE TRABAJADORES

La Justicia dejó sin efecto el decreto municipal de caducar la concesión a Inverbus S.A. El recorrido es cubierto de manera parcial por coches de las líneas 5, 6 y 7.

La línea 11 no está prestando servicio. Sus trabajadores iniciaron un paro por tiempo indeterminado en la mañana de hoy. La información fue confirmada por César González, secretario general de UTA.



Esta medida de fuerza surge a raíz de un fallo de la justicia provincial que dejó sin efecto el decreto de la municipalidad capitalina de caducar la concesión con la empresa Inverbus S.A.



"Los choferes están en una gran incertidumbre por eso resolvimos paralizar el servicio hasta que la Municipalidad nos notifique que empresa se hará cargo de la linea", explicó González.



Mientras tanto, las líneas 5, 6 y 7 están prestando sus coches para cubrir de manera parcial con el servicio y no dejar varados a los pasajeros. No obstante, se recomienda salir con tiempo ante posibles demoras.