El desagradable gesto de Robbie Williams con sus fans durante un recital

ASCO

El cantante limpió sus manos con gel antibacterial luego de tocar al público.

Robbie Williams quedó en el centro de la polémica luego de que fuera captado por las cámaras desinfectando sus manos tras tocar a sus fans en medio de un recital para celebrar la llegada del Año Nuevo.

El show, que era televisado por la BBC, mostró el asco del ex Take That al entrar en contacto con sus seguidores, por lo que tomó un gel antibacterial y desinfectó sus manos.

El gesto del cantante no pasó desapercibido en las redes sociales, que cuestionaron la desafortunada actitud de Williams.

Robbie Williams quedó en el centro de la polémica luego de que fuera captado por las cámaras desinfectando sus manos tras tocar a sus fans en medio de un recital para celebrar la llegada del Año Nuevo.

El show, que era televisado por la BBC, mostró el asco del ex Take That al entrar en contacto con sus seguidores, por lo que tomó un gel antibacterial y desinfectó sus manos.

El gesto del cantante no pasó desapercibido en las redes sociales, que cuestionaron la desafortunada actitud de Williams.