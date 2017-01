Video: mirá la producción de la "Tinelli" tucumana para LA GACETA

SENSUAL

Candelaria Solórzano Ayusa contó sobre su experiencia en "ShowMatch" posó muy sensual para las cámaras del diario.

Hace tres años se radicó en Buenos Aires con el objetivo de seguir su carrera de modelo. La belleza de la taficeña Candelaria Solórzano Ayusa, de 22 años de edad, no pasó desapercibida para los productores televisivos porteños. Al poco tiempo de instalarse en la gran metrópolis, fue seleccionada para integrar el staff de "Combate", un reality de entretenimiento que se emite por Canal 9, donde estuvo tres temporadas.



La experiencia frente a las cámaras de televisión le sirvió para reforzar el currículum. Se presentó al casting en Ideas del Sur y la producción la eligió para ser parte de "Las Tinelli", el cuerpo de baile de ShowMatch en el "Bailando 2016". De vuelta en Tucumán, para pasar unas vacaciones con su familia y amigos, Candelaria aceptó la invitación de LA GACETA para realizar una sesión fotográfica y de video en la pileta del hotel Howard Johnson en Yerba Buena.



ShowMatch



"El detrás de cámara de ShowMatch es genial, es mucho mejor que el vivo. Te relacionás con los productores, con los bailarines y las bailarinas de igual a igual y eso espectacular", contó la diosa sobre su paso por el programa de Marcelo Tinelli, luego de posar para las cámarascon dos cambios de bikinis.



"Muchos piensan que está todo armado, pero no es así. Exageran, porque es parte del show. Pelean más frente a las cámaras que detrás de las cámaras", revela sobre las intimidades del exitoso programa televisivo.



"Las Tinelli"



Sobre la relación que tiene el staff de las bailarinas con Tinelli, Sólorzano Ayusa comentó que sólo lo ven cuando empieza el programa. "No nos cruzamos, porque su camarín está abajo y el de nosotras arriba. Tiene buena onda, nos saluda, nos hace chistes", afirmó la taficeña.



"La mejor onda", así define la relación que hay entre las 13 chicas que forman de las "Las Tinelli". "Este año me quedó con muchas amigas, un grupo re lindo; un muy buen grupo humano", destacó sobre sus compañeras.



Añoranzas



Aunque le va muy bien con su carrera en Buenos Aires, Candelaria extraña los asados de los domingos con su familia en Tafí Viejo. "Extraño un montón a mis primas, a mis amigas", reconoció.

También extraña las empanadas y dice que es Buenos Aires es imposible conseguir empanadas tan sabrosas como las tucumanas. Y, por supuesto, no se olvida de las tranquilas siestas norteñas. "No puedo acostumbrarme a no dormir la siesta y vivo cansada en ese horario", confiesa con una sonrisa. "La vida de Tucumán que es mucho más relajada, me encanta", afirmó.



Ser parte del programa de Marcelo Tinelli supone una gran exposición mediática. Sin embargo, Candelaria aseguró que no le gusta el estilo de vida de los famosos. "Me gusta ser yo y salir a tomar algo con mis amigas, con mi novio sin que nadie me mire. Soy muy tranquila", según se describe.



"Siempre me gustó la televisión, pero nunca me había dedicado a esto", dijo. Aunque le va muy bien en la televisión, Candelaria sostiene que le gusta más el modelaje. Aún no sabe qué hará laboralmente durante 2017, sin embargo, tiene en claro que quiere estudiar teatro. "Odio la rutina y nunca hice algo igual que el año anterior. Trato de variar", comenta.



Mientras espera que sorpresas le deparará 2017, Candelaria disfruta de sus vacaciones en su añorado Tafí Viejo, comiendo asados con su súper familia integrada por la abuela, mamá, papá, tíos y primos; saliendo con sus amigas a tomar algo y, por qué no, dormir unas merecidas siestas luego de un año intenso.