Sin anuncio oficial, en Tucumán aumentaron los cigarrillos

HASTA UN 40%

Todavía no fue confirmado por las tabacaleras el incremento, pero muchos kioscos ya lo están cobrando.

En las últimas horas kiosqueros y mayoristas de Tucumán -como en varias provincias- aplicaron un incremento de hasta 40% en algunas marcas de cigarrillos, y en ciertos casos desabastecieron el mercado a la espera de resoluciones en materia impositiva, mientras las tabacaleras salieron a advertir que no corresponde ajuste alguno, en medio de fuertes quejas de consumidores.



Un portal relacionado con los kioscos aseguró que los cigarrillos de Massalin Particulares aumentaron alrededor del 40%, lo cual llevó a un atado de 20 unidades a costar más de $60, e incluso publicó una supuesta lista de precios. Pero la compañía negó a la agencia NA el incremento.



También hubo casos en que los comerciantes y mayoristas decidieron no reponer la mercadería -o no ponerla a la venta- mientras advierten que no venderán más de un paquete por persona.



Por lo pronto, ya circula una lista en internet con los nuevos valores a partir del 31 de diciembre de 2016 en la que se fija el precio de Philip Morris box 10 a $ 32 y el de 20 en $ 62.



Mientras que Marlboro 10 está en $ 36 y el de 20 entre $ 63 y $ 67 dependiendo de la serie que se compre.



El paquete del Benson & Hedges box costará $ 72, el Parliament RCB $72, el Chesterfield Red Box $45 y el L6M box $45, según los precios que circulan en las planillas que ya recibieron algunos kioskeros. Esa lista es de precios sugeridos y todavía no fue oficializada por las marcas.