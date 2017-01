Huyéndole al calor

El ritmo de la redacción

“Hubo menos accidentados”. La frase de las autoridades del hospital Padilla llamaron la atención porque implicaba que las malas noticias, que siempre las hay en las fiestas de fin de año, no iban a ser más que años anteriores, incluso que hasta las de Navidad. Sí hubo que lamentar víctimas, como el policía de Concepción que fue asesinado por tratar de defender a su pareja. La imagen central de la portada fue la notable presencia de tucumanos que trataron de escaparle a las altas temperaturas refrescándose en El Cadillal, una postal repetida de cada verano. El calor de ayer fue insoportable. Lamentablemente, hay vecinos que no la están pasando bien, debido a los prolongados cortes de agua y de corriente eléctrica, en algunos casos de varios días; lo que sumado al calor hace que la situación de estas personas sea tremendamente complicada, máxime si hay menores en las familias. Las quejas son múltiples, especialmente porque los organismos que deben dar atender estos inconvenientes no dan respuestas. El Dakar, la tradicional carrera de enero se lanzó y será, otra vez, una atracción turística; lo que exige que Tucumán esté a la altura de las circunstancias.

