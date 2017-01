Año Nuevo trágico en Brasil: un hombre asesinó a 12 personas y se suicidó

HORROR

El agresor ingresó armado a una casa de San Pablo minutos antes de la medianoche. Entre las víctimas se encuentran su ex mujer y su hijo.

CAMPINAS, Brasil.-Un hombre mató a 12 personas, incluyendo a su ex mujer y a su hijo, y luego se suicidó, durante una reunión para celebrar la llegada del año nuevo en el interior de San Pablo, Brasil. La tragedia sucedió el 31 de diciembre en la ciudad de Campinas, apenas antes de la medianoche.



En total, el asesino disparó sobre 15 personas, de las cuales tres se salvaron y 12 fallecieron, y luego se suicidó con un tiro en la cabeza en la misma secuencia, informó la agencia DPA.



Según testigos, el hombre llegó en auto a la casa y la invadió saltando un muro, antes de comenzar a disparar. De acuerdo al diario "Folha de Sao Paulo", la Policía Militar (PM) comunicó que el hombre no habría aceptado la separación con su ex mujer.



El hijo del asesino tenía nueve años. Los tres sobrevivientes a la masacre se encuentran en estado grave en hospitales de la zona.