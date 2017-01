Los desafíos de la Argentina para el segundo año de Macri según economistas

PROYECCIONES

Aliento de inversiones, reformas fiscales y utilización de los resultados del blanqueo, forman parte del panorama que los especialistas plantean para este 2017.

Los desafíos económicos del 2017 que enfrenta el gobierno de Mauricio Macri pasan en primer lugar por hacer crecer la economía y, para ello, plantean una serie de reformas estructurales y aprobaciones de leyes que quedaron pendientes el año saliente, que permitirán alentar la tan ansiada inversión.

El contexto externo financiero juega en contra con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, pero hay coincidencia en que el éxito del blanqueo permitirá transitar un año tranquilo en este aspecto. Télam realizó un informe en el que referentes y analistas del sector financiero y de la economía real, dan sus opiniones al respecto.





La palabra de los especialistas

"El desafío del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, será ordenar y coordinar esa baja del déficit fiscal con el resto de los ministerios y articular esto con una lógica política: la de un gobierno que busca sostener la gobernabilidad", dijo el director de Analytica, Rodrigo Álvarez.

Según Álvarez, el foco tiene que pasar por la coordinación de objetivos con recursos limitados y el desafío grande del Gobierno es mantener su caudal político. Por este motivo, cree que la política fiscal tendrá que mantener cierto sesgo expansivo. "Acá el que piense que bajar el déficit depende del ministro de Hacienda, está equivocado. El desafío prioritario económico del Gobierno es crecer, crecer y crecer. Y el foco de la política económica es que hay que poner en marcha la economía, y el resto de las cuestiones se irá ordenando", explicó.



"En una inversión financiera es mas fácil salir cuando las cosas no andan bien, a la vez que entrar, cuando sí lo hacen. En cambio, la inversión productiva cuesta mucho más porque el recupero de capitales es muy lento, y salir en un corto plazo es inviable. Por ello, el Gobierno debería poner en foco beneficios fiscales concretos para Pyme y grandes empresas", agregó.



El director de Analytica aseguró que la economía crecerá entre un 3% y 5% y, con el resultado de un blanqueo exitoso, esto impactará en muchas variables, y por lo tanto habrá una mayor disponibildiad de recursos para inversión y financiamiento. "El "brote verde" del blanqueo demostró que el mundo financiero tiene confianza en la Argentina. En cuando a la inflación, estamos proyectando 20% pero mucho dependerá de cómo jueguen los precios relativos, en particular tarifas y paritarias", concluyó.



Por su parte, el analista financiero, Claudio Zuchovicki, hizo incapié en el incentivo de la inversión: "para que el 2017 sea de crecimiento tiene que crecer la inversión y, a su vez, para que esto ocurra hacen falta reformas fiscales. Es un poco el libreto que tomó Nicolas Dujovne, en los últimos tiempos". "Creo que la economía crecerá un 3% pero en un régimen selectivo: en la industria, la construcción, los ligados a la industria automotriz, y el campo, todos ellos crecerán hasta un 5%; en la industria textil o otros crecerán menos o no lo harán", opinó.



En cuando al blanqueo, opinó que la medida le dio mucho aire financiero al Gobierno no solo por el stock, sino también, por los flujos que se generarán por ese stock: "es decir, el que ahora tiene una renta declarada, tiene que buscar rentabilidad con esa renta y no esconderla, como lo hacía antes". Y continuó: "el flujo que genere el blanqueo de acá en más sería una fuente de financiamiento para Argentina, y en este sentido los U$A 40.000 millones que necesita el año próximo están garantizados".



"En el 2017 la Argentina para mi seguro vuelve a ser emergente y deja ser un país fronterizo, marca que lleva desde la crisis el 2001. Y creo que este año el salario le va a ganar a la inflación, cosa que en el último trimestre ya pasó", añadió.



Andres Ponte, presidente del mercado ROFEX, comentó que los desafíos económicos en el 2017 pasan por simplificar procesos para apuntalar la actividad económica, es decir, que se agilicen los procesos y las legislaciones sencillas para que los que operan en el mercado puedan invertir mejor.

"La vemos muy bien y también es una lástima que no haya salido en 2016, producto de que el debate por Ganancias se llevó todo el protagonismo en el Congreso", dijo sobre la reciente reforma en el mercado de capitales. "Para el mercado de dólar futuro subió 15 puntos la alícuota para elevarla al 50%, resultó algo malo y desigual para el sector, respecto de otros productos del mercado financiero argentino", agregó.

El director de Investigación de Orlando Ferreres y Asociados, Fausto Spotorno, habló sobre el panorama internacional. "Desde que Trump ganó las elecciones, aumentó el riesgo emergente y en este contexto, el seguimiento de las cuentas fiscales se volvió una prioridad, lo que se reflejó en la creación de un Ministerio de Hacienda y otro de Financiamiento, a cargo de Nicolas Dujovne y Luis Caputo, respectivamente", expresó. "Ellos tendrán el desafío de corregir el déficit fiscal y obtener financiamiento suficiente para sostener al sector público en un ambiente más hostil", agregó.



"Creo que los principales desafíos pasan más por el contexto externo que por el local. La conexión con Argentina llega por el lado de las tasas de interés y por el volumen del comercio global", afirmó el analista jefe de Delphos Investment, Leonardo Chialva. "En lo local, gran parte del trabajo sucio fue hecho y la recuperación ya está en marcha. El reto pasará por el lado de que el crecimiento se sienta en el bolsillo de la gente", finalizó Chialva.