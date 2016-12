Video: las cinco producciones más vistas de LA GACETA en 2016

RESUMEN

Extraños casos policiales, invitados especiales, clásicos deportivos, inauguraciones y hasta el Chavo del ocho entran en el ranking de este año. Recordá cada uno de los casos.

El 2016: un año intenso, con muchas noticias tanto alegres como tristes. Cada una de ellas quedó registrada por nuestras cámaras de video para que las vivas como si hubieses estado presente. Un visitante especial en la provincia, un clásico suspendido por incidentes, un caso policial de película, un aniversario y un lugar que te trasladó a la infancia, son los protagonistas de los cortos que más llamaron la atención de los lectores este año.

Así se conforma el ranking de las producciones de LA GACETA con más visitas:

1. “El cambio empezó cuando me trataron como hijo, no como discapacitado”



El actor y licenciado en Psicopedagogía Pablo Pineda vino a Tucumán a dar disertaciones sobre la discriminación y emocionó a todos en la provincia. Nacido hace casi 42 años en Málaga, es el primer europeo con síndrome de Down en terminar la Universidad. Además compitió con Ricardo Darín en el Festival de San Sebastián, con la película "Yo también, y le ganó al actor argentino la "concha de plata".

"Yo me veo diferente y me veo igual a los demás. Y a esa diferencia la veo como algo distintivo, como algo bueno", recalcó. Su visita llamó la atención de casi 50.000 personas en youtube.

2. Por un error de la morgue judicial, una familia veló y sepultó a otra persona

Una familia veló y sepultó a cajón cerrado los restos de quien pensaron que era su pariente fallecida días atrás. Sin embargo, horas después, desde la morgue judicial les informaron que se habían confundido de persona y quien estaba en el cajón era el cadáver de un hombre desconocido. Quien debería haber estado en el cajón se llamaba Daiana Maldonado, en su lugar se encontraba un hombre de 70 años del que no dieron a conocer la identidad. Los familiares de Maldonado se reunieron en la morgue a reclamar y fueron reprimidos sin obtener respuesta.



3. Un clásico tucumano suspendido por incidentes

Un partido entre Atlético y San Martín que enfureció a los hinchas del Santo. El "deca" ganaba 2 a 1 cuando los rivales comenzaron a atacar. Fuego, papeles en el cesped, carteles quemados e hinchas intentando ingresar a la cancha, fueron los factores por los que se terminó suspendiendo el encuentro. Al otro día, distintos medios web nacionales opinaron sobre lo ocurrido.



4. La vecindad de "El Chavo del 8" llegó a Tucumán

Un fan tucumano creó una réplica del mítico lugar donde se desarrollaba la serie. Se puede visitar y el proyecto hasta incluye instalar un bar. Chanfles", como lo bautizó, es el lugar que todo fan de la serie, que marcó la infancia de millones de personas, debe conocer. Allí se realizan espectáculos de luces y sonidos, y se tiene pensado instalar un restobar para que los visitantes puedan disfrutar de un momento grato en familia.



5. Bicentenario: la inauguración del gran Monumento

Un jueves 7 de julio la avenida Mate de Luna se vistió de gala y convocó a decenas de artistas y miles de personas a participar de uno de los festejos más grandes del Bicentenario de la Independencia: la inauguración del Monumento. Artesanos y cocineros exhibieron sus productos, una enorme torta se compartió con todos los presentes y, para terminar, reconocidos artistas nacionales actuaron en el escenario principal.