Peña sobre reelección de Macri: "lo natural es un Gobierno que pueda trabajar ocho años"

El jefe de Gabinete, además aclaró que los recientes cambios en el organigrama obedecen a la decisión del primer mandatario de "fortalecer el esquema de trabajo".

BUENOS AIRES.- El jefe de Gabinete, Marcos Peña, se refirió hoy a la posibilidad de una reelección del presidente Mauricio Macri en 2019 y consideró que "lo natural es un gobierno que pueda trabajar ocho años". A pesar de esto, apuntó que una eventual continuidad de Cambiemos en el poder estará determinada por el "trabajo y acompañamiento de los argentinos".



"Vamos paso a paso", sostuvo Peña y señaló que "está claro que lo natural es un gobierno que pueda trabajar ocho años, pero eso va a ser la consecuencia del trabajo y acompañamiento de los argentinos". En tanto, resaltó que el gobierno de Macri es la administración con "menos nivel de internas y conflictos entre funcionarios de los últimos tiempos por lejos", al aclarar que los recientes cambios en el organigrama obedecen a la decisión del primer mandatario de "fortalecer un esquema de trabajo".



Así, Peña descartó que la salida del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, corresponda a una "discusión de facciones", al graficar: "rechazamos esa visión porque no es lo que pasa en el día a día". "Se dijeron muchísimas cosas que no fueron correctas a nuestro entender", consideró, al reiterar que con Prat Gay hubo una "buena relación y buen trabajo en conjunto, independientemente de que había visiones distintas sobre cómo era la organización".



En ese sentido, aseguró que "en el día a día del Gobierno no hubo jamás un roce o discusión por temas personales ni de relación", sino un "clima de buen trabajo". Al respecto, remarcó que "lo que hay es una decisión del Presidente de fortalecer un esquema de trabajo, y ver por etapas cuál es el mejor rol para cada uno en ese esquema".



"Salvo" la vicepresidenta Gabriela Michetti, "todos estamos siempre a disposición del Presidente, que nos convocó y el día de mañana puede decir que quiere poner a otra persona, y no es una pelea de permanencias, sino una lógica de trabajo en equipo", apuntó Peña según informó Dyn.



En declaraciones a radio Mitre, aclaró que desde el Gobierno se dijo que "podía haber cambios en segundas líneas, y hubo, a lo largo de estas semanas, en distintos ministerios".