Así funcionarán los servicios durante el fin de año

A TENER EN CUENTA

Los colectivos circularán hasta las 22. Las recolección de residuos será restringida.

- Los comerciantes del centro abrirán de corrido hoy, de 9 a 16. Mañana cierran.



- Los shoppings cerrarán sus puertas a las 16 de hoy y mañana no atenderán.



- Los supermercados, en su mayoría, abrirán de corrido hasta las 18 de hoy.



- No te quedes sin cargar nafta: las estaciones de servicio atenderán hasta hoy a las 22 y retomarán mañana a las 6. Sólo estará habilitado el expendio para emergencias; por ejemplo, ambulancias y bomberos.



- Colectivos: hoy circularán con normalidad hasta las 22. El servicio se retoma mañana a las 14. Hay que tener en cuenta que se dará con la frecuencia de todos los domingos.



- Cajeros automáticos: por la gran demanda de efectivo que se espera es recomendable sacar plata cuanto antes para hoy y mañana.



- Se espera un Año Nuevo muy caluroso. La lluvia puede aparecer mañana.



- La recolección de residuos: desde la Dirección de Higiene Urbana Municipal confirmaron hoy la recolección de residuos se cumplirá de manera restringida, como todos los sábados. Mañana no habrá recolección. Se recomienda esperar hasta el lunes para sacar las bolsas de residuos a las veredas, cuando el servicio volverá a prestarse con normalidad.