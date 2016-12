Aseguran que Jimena Barón tuvo un encuentro hot con Juan Martín del Potro

RUMOR

La actriz y el tenista habrían coincidido en una fiesta. ¿Qué dijo la ex de Daniel Osvaldo?

Jimena Barón y Juan Martín del Potro habrían tenido un romance hace unos días, cuando coincidieron en una fiesta privada en el Barrio Parque, en la Capital Federal.

La encargada de tirar la bomba fue Yanina Latorre, en el programa "Los ángeles de la mañana". "Subieron una escalerita creyendo que se escapaban del mundo y arriba de la escalerita estaba mi amiga que los vio. Estuvieron conversando, se metieron al baño y después ella salió bajándose el vestido y él salió atrás", dijo la panelista.

Además, la esposa de Diego Latorre dio más detalles del supuesto encuentro entre la actriz y el tenista: "cuando se cruzaron a mi amiga, terminaron riéndose y se fueron juntos al auto de él".

Al escuchar el rumo, Barón se refirió al supuesto affaire. "Ahora me inventan un affaire nuevo, justo ahora, ¿no? Que lo tengo ahí a Maluma. NO me van a cagar la soltería. Maluma, sigo sola bebé", dijo con humor en una publicación en su cuenta de Twitter.

