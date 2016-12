Macri dijo que ya entiende "cómo es la tarea" de ser Presidente

HORA DE BALANCES

Tras cumplir un año en su función, el mandatario aseguró que empieza a estar "cómodo en el rol" que le toca desempeñar.

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que, tras cumplir un año en su función, siente que ya entiende "cómo es la tarea" y que empieza a estar "cómodo en el rol".

El mandatario continuaba en Villa La Angostura, donde descansaba junto a su familia y se estima que permanecerá allí durante toda la semana que viene hasta el lunes 9, cuando está previsto que retome la actividad oficial.

El pasado miércoles Macri hizo un alto en sus vacaciones para encabezar un acto en Villa Traful, donde sufrió la agresión de un grupo de manifestantes de ATE, pero después no registró ninguna otra actividad.

"Me pasé varios meses donde sentía que corría y no podía llegar. Pero a fin de año sentí como un alivio, sentí como que se me acomodaron las cosas. No solo era el rol interno sino también el rol externo. Eran todas pruebas nuevas, desafíos nuevos. Pero a fin de año siento que ya entiendo cómo es la tarea, me empiezo a sentir cómodo en el rol, más allá de que la exigencia no baje", expresó.

En declaraciones a radio Nihuil de Mendoza, afirmó además que necesita "tener un equilibrio, lograr dormir bien, tener tiempo para los afectos, para la reflexión" porque, remarcó, "la tarea es gigantesca".

En ese sentido, reiteró que por la "responsabilidad" que tiene, "no hay vacaciones", pero resaltó que lo vive como un "momento único" en su vida.

"Cuando la responsabilidad es tanta, esta responsabilidad que me genera que tanta gente tenga esta esperanza que tiene hoy sobre el futuro, no hay sábado, no hay domingo, no hay vacaciones, lamentablemente. Pero me siento tan comprometido que no lo siento tan traumático, lo vivo como un momento único de mi vida, donde intento dar todo lo que tengo para dar, para que cada vez a más gente le vaya mejor", afirmó.

Macri también señaló que busca "un equilibrio", que tanto su familia, sus amigos y su equipo le piden "que baje el ritmo", pero advirtió que "el punto de partida fue muy duro, porque dejaron un país quebrado, aislado del mundo".

Por último, el Presidente reiteró que considera que su primer año de gestión fue "solo el comienzo de un largo camino", pero afirmó que "fue positivo, principalmente por el crecimiento del argentino promedio". "Estoy muy orgulloso, siento que ha habido un nivel de maduración, de entendimiento de lo que significa este cambio que hemos emprendido, que no es un cambio económico, es un cambio cultural", añadió.

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que, tras cumplir un año en su función, siente que ya entiende "cómo es la tarea" y que empieza a estar "cómodo en el rol".

El mandatario continú en Villa La Angostura, donde descansa junto a su familia y se estima que permanecerá allí durante toda la semana que viene hasta el lunes 9, cuando está previsto que retome la actividad oficial.

El pasado miércoles, Macri hizo un alto en sus vacaciones para encabezar un acto en Villa Traful, donde sufrió la agresión de un grupo de manifestantes de ATE, pero después no registró ninguna otra actividad.

"Me pasé varios meses donde sentía que corría y no podía llegar. Pero a fin de año sentí como un alivio, sentí como que se me acomodaron las cosas. No sólo era el rol interno sino también el rol externo. Eran todas pruebas nuevas, desafíos nuevos. Pero a fin de año siento que ya entiendo cómo es la tarea, me empiezo a sentir cómodo en el rol, más allá de que la exigencia no baje", expresó.

En declaraciones a radio Nihuil de Mendoza, afirmó además que necesita "tener un equilibrio, lograr dormir bien, tener tiempo para los afectos, para la reflexión" porque, remarcó, "la tarea es gigantesca".

Reiteró que por la responsabilidad que tiene, "no hay vacaciones", pero resaltó que lo vive como un "momento único" en su vida.

"Cuando la responsabilidad es tanta, esta responsabilidad que me genera que tanta gente tenga esta esperanza que tiene hoy sobre el futuro, no hay sábado, no hay domingo, no hay vacaciones, lamentablemente. Pero me siento tan comprometido que no lo siento tan traumático, lo vivo como un momento único de mi vida, donde intento dar todo lo que tengo para dar, para que cada vez a más gente le vaya mejor", afirmó.

Macri también señaló que busca un equilibrio, que tanto su familia, sus amigos y su equipo le piden que baje el ritmo, pero advirtió que "el punto de partida fue muy duro, porque dejaron un país quebrado, aislado del mundo".

Por último, el Presidente reiteró que considera que su primer año de gestión fue "sólo el comienzo de un largo camino", pero afirmó que "fue positivo, principalmente por el crecimiento del argentino promedio".

"Estoy muy orgulloso, siento que ha habido un nivel de maduración, de entendimiento de lo que significa este cambio que hemos emprendido, que no es un cambio económico, es un cambio cultural", añadió. (DyN)