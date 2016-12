Diez casos policiales que conmocionaron a los tucumanos en 2016

LO QUE DEJÓ EL AÑO

Algunos de los hechos fueron las muertes de los policías Vides y Meyer; la tragedia de Ranchillos con tres muertos; y las mellizas que murieron en un incendio.

El crimen del agente Juan José Vides



El martes 2 de febrero, decenas de autos, camionetas y motocicletas de la Policía, con sus sirenas encendidas, avanzaron a toda velocidad por las calles de la zona oeste de la ciudad. Automovilistas y transeúntes se sorprendieron por el despliegue de los uniformados, que iban detrás de una banda de delincuentes que cometieron dos atracos. En la persecución, los ladrones intercambiaron disparos con los policías y resultó gravemente herido Juan José Vides, un agente del servicio del 911. El uniformado recibió un disparo en la cabeza y murió en el hospital Padilla.



Tragedia de Ranchillos: tres muertos y dos heridos



En la madrugada del lunes 15 de febrero, un automóvil Renault 9 atropelló y mató a tres personas e hirió a otras dos a la salida del carnaval de Ranchillos, en la ruta 302. El vehículo, de color azul, fue encontrado enterrado a dos metros de la superficie en el fondo de una vivienda en la localidad de El Tala, a 10 kilómetros del lugar del trágico accidente. Allí, los efectivos se encontraron con el automóvil desarmado. Dentro de la vivienda estaban el motor y las ruedas.



Una niña de 12 años fue asesinada y violada en La Cocha: sospechan de su padrastro



Mientras dormía en su casa de La Cocha, Milagros Daiana Torres, de 12 años, fue abusada sexualmente y asesinada en la madrugada domingo 29 de mayo. El cuerpo de la niña, que se encontraba sola cuando ocurrió el ataque, tenía una pelota de medias en la boca y varios cables alrededor del cuello. El principal sospechoso es el padrastro de la niña, Ricardo Omar Pérez, cosechero del limón. Su situación procesal es muy complicada ya que la Justicia determinó que las muestras de ADN que había en el cadáver coinciden con el patrón genético de él, a quien todos conocen como “Palanche” y tiene 27 años.



Los ataques "piraña" hicieron estragos en la zona este de la ciudad



Entre los meses de septiembre y octubre se multiplicaron las denuncias de robos realizados bajo el método conocido como "piraña": bandas de ladrones que operan en grupo y a gran velocidad. Las hondas y los palos son algunas de las armas que utilizan las “pirañas". La zona elegida es la autopista Tucumán-Famaillá, cerca del Mercofrut. Allí las víctimas son saqueadas por grupos de seis, siete, 10 y hasta 30 jóvenes que se mueven con total impunidad. En algunos casos, incluso, provocaron que algunos vehículos volcaran. La Policía montó operativos para desactivar este tipo de casos.



La tragedia del cura Juan Viroche en La Florida





El cura Juan Viroche fue hallado el 5 de octubre a la mañana: estaba ahorcado dentro de su parroquia, en La Florida. Desde el primer instante, la comunidad católica del pueblo descartó por completo la posibilidad de un suicidio. El cura era conocido por haber realizado misas y marchas para denunciar públicamente la venta de drogas en pueblos como La Florida y Delfín Gallo. Esa popularidad, sumada a que Viroche les había comentado a sus amigos más cercanos que recibía amenazas, hizo que se plantara como principal hipótesis la versión de un crimen mafioso. Sin embargo, las pericias descartan que el padre Viroche haya sido asesinado. El caso generó gran conmoción a nivel nacional.



Sin rastros de Milagros Avellaneda y de su hijo desde hace dos meses





Milagros Avellaneda y su hijo fueron vistos por última vez el 28 de octubre cuando salieron de su casa para encontrarse con Roberto Rejas (principal sospechoso), a quien la joven le adjudicaba la paternidad del bebé. Según declaró una amiga de la víctima, Avellaneda le había pedido que la acompañara a ese encuentro, que iba a producirse en el parque 9 de Julio, pero que esta no pudo asistir. Luego aportó su teléfono celular como prueba de los mensajes que le envió Avellaneda momentos después, incluso algunos de audio, donde le contaba que el principal sospechoso la estaba golpeando. Acto seguido, su teléfono se apagó y no volvió a encenderse más. Dos meses después, no hay pistas de Milagros. Además de Rejas, que es guardiacárcel, está detenida Estefanía Ávila, que pertenece a la Policía Federal. Los investigadores creen que incurrió en el delito de encubrimiento agravado.



Desarticularon tres supuestas bandas "narcos" en Tucumán



Tres supuestas bandas “narcos” que pasarán las fiestas de fin de año privadas de la libertad: la de Luis “El Gordo Vaca” Vega, la de “El Gordo” Rogelio y la de César Trayán.



Trayán sería el cabecilla de una banda “narco” junto a los hermanos Walter y Ricardo García. Se sospecha que compraban cocaína y marihuana proveniente del exterior para luego procesarla, estirarla y venderla a otras organizaciones de diferentes provincias. Su líder era empleado del legislador Ramón Santiago Cano. El miércoles 14 de septiembre, Gendarmería atrapó a dos de los hermanos Walter y Ricardo García en Chaco cerca de 100 kilos de marihuana.El lunes 19 se hicieron seis allanamientos en Tucumán. Ese día se detuvo a Trayan y al tercero de los hermanos García, José. Días después, la Federal encontró 4.000 litros de precursores químicos con los que la banda tucumana estiraba los estupefacientes.



Rogelio Villalba habría liderado una de las organizaciones narco más importantes de la provincia, que operaba especialmente en la zona este y sur de la provincia. Se realizaron 20 allanamientos (18 en La Costanera y dos en Orán, provincia de Salta) y se secuestraron casi 3 kilos de pasta base, productos para estirar la droga, psicofármacos, por lo menos $ 200.000 en efectivo, unos 30 celulares y cinco netbooks.



El ex vendedor ambulante "Gordo Vaca" Vega está acusado de tráfico y comercialización de estupefacientes y asociación ilícita. Durante varios allanamientos que se realizaron en el marco de esta investigación, fueron secuestrados 150 kilos de marihuana, 15 kilos de cocaína, 21 vehículos, cinco armas de fuego, $ 750.000, títulos de propiedades y de autos de alta gama, 50 celulares, 32 plantas de marihuana, 15 kilos de manitol (sustancia que se usa para estirar la cocaína) y otros elementos para el fraccionamiento y preparación de drogas. Pero su debilidad serían los vehículos. Entre los 21 autos que secuestró la Justicia figura un Toyota Camry V6, cuyo valor en el mercado es de U$S 73.800 (más de $1,1 millón).



La psicosis de la camioneta Trafic blanca



Durante los primeros días de noviembre, un falso audio corrió por todos los grupos tucumanos de WhatsApp. En él, un desconocido alertaba que, supuestamente, una camioneta Trafic de color blanca estaba secuestrando niños y que en su interior había cadáveres de algunos pequeños. En medio de los falsos rumores, sin embargo, cinco hombres fueron confundidos el viernes 3 de noviembre con los supuestos "secuestradores" y recibieron una paliza en avenida Francisco de Aguirre al 200.



Mellizas de siete años murieron calcinadas en un incendio



Priscila y Estefanía Miranda nacieron juntas y así fallecieron. Las mellizas de siete años perdieron la vida de manera trágica en la mañana del 10 de noviembre, cuando se desató un incendio el su casa de Isabel la Católica al 2.500, en el barrio Echeverría. Aparentemente las niñas habían cerrado la puerta con llave y por eso no pudieron abrir los vecinos para sacarlas a tiempo.



El policía Meyer murió baleado durante un intento de robo



El policía Leandro Matías Meyer fue baleado en Villa Mariano Moreno cuando tres delincuentes intentaron robarle la motocicleta en la que se trasladaba en la noche del martes 15 de noviembre. Fue interceptado en la calle 37, entre 6 y 8, cuando regresaba de comprar sándwiches junto a un amigo. La víctima del asalto se tiroteó con los ladrones y recibió un disparo en la pierna que le provocaría la muerte horas después. El uniformado hirió a un chico de 17 años, quien murió después en el Centro de Salud.