Te presentamos un resumen de temas relevantes que te van a servir para comenzar el viernes.

Los resultados de dos pericias descartan que el padre Viroche haya sido asesinado

No se encontraron signos de que el cura haya peleado con alguien antes de morir y solo se halló ADN suyo en la escena del hecho. Se supo que el material biológico encontrado en la parroquia coincide en más de un 99% con el perfil genético del sacerdote.

El túnel funciona bien, pero hace falta más señalización

Muchos conductores que transitan por Marco Avellaneda no advierten que deben tomar la calle interna antes de bajar. Eso es porque falta un cartel que lo explique.

Atlético comprará el pase de Di Plácido

La CD apuesta al presente y futuro, por eso hizo uso de la opción de compra del defensor.

Caso Milagros Avellaneda: habló la madre del joven detenido en "La Bombilla"

“Yo prestaba mi teléfono y no sabía quien lo usaba después”, dijo la mujer.

San Martín ya tiene la cabeza puesta en la pretemporada

Cagna regresará a la provincia el próximo lunes y comenzará a trabajar pensando en al segunda parte del campeonato.

