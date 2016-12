Polémica por un 'tuit' póstumo de Ricardo Fort

POR LAS REDES

La publicación apareció en las últimas horas en la cuenta del fallecido empresario chocolatero.

Una publicación realizada desde la cuenta de Twitter de Ricado Fort, fallecido en noviembre de 2013, generó mucha repercusión y malestar entre los allegados del empresario chocolatero.

Uno de los que manifestó su enojo fue Gustavo Martínez, ex pareja y custodio de los hijos de Fort, quien le comentó al diario Clarín que "quien lo escribió es una mala persona, una muy mala persona". "Da a entender que si está ausente o la señal no le llega es porque está muerto o enterrado. Al principio no caí, pero después me da un montón de lecturas y todas llegan al mismo lugar, al mismo punto. Ahora sí entiendo que fue malicioso y de mal gusto, pero malísimo gusto", añadió.

Además, Martínez sosutvo que "meterse con Ricardo es meterse conmigo, meterse con sus hijos, con los que lo quieren. Pero lo más bajo es meterse con una persona que realmente no puede defenderse. Es horrible, es espantoso. Si lo que pienso yo coincide con lo que piensa el resto creo que no me estoy equivocando".

Sin embargo, Natalia Román, su exjefa de prensa de Ricardo, comentó en declaraciones a Ciudad.com que le llevó calma al ex novio del mediático: "hablé con él porque me di cuenta de que no se lo había tomado de la misma manera que yo, que se lo tomó de una manera muy fatalista. Le dije que no se lo tomara así, porque no hay una sola persona hoy en día -antes sí, obviamente- que te diga algo negativo de Fort, al contrario. Ahí Gustavo lo entendió. Le dije que si caminaba por la calle iba a ver un montón de merchandising de él por todos lados y cosas en homenaje. Ahí se tranquilizó".

Por último, Román aseguró que no sospecha quién puede haber escrito el 'tuit'. "Conozco a toda la gente que trabajaba conmigo y sé que hubiesen puesto otro tipo de cosas. Todas buenas, pero sé que lo hubiesen manejado de otra manera", concluyó.

PERDON LA AUSENCIA, NO LLEGA LA SEÑAL DE @MOVISTARARG POR ACA. QUE ABURRIDA ESTA LA TV SIN MI! LES DIJE QUE EL TREN FORT PASA UNA SOLA VEZ — RICARDO FORT (@ricarfort) 29 de diciembre de 2016

Una publicación realizada desde la cuenta de Twitter de, fallecido en noviembre de 2013, generó mucha repercusión y malestar entre los allegados del empresario chocolatero.Uno de los que manifestó su enojo fue, ex pareja y custodio de los hijos de Fort, quien le comentó al diario Clarín que "quien lo escribió es una mala persona, una muy mala persona". "Da a entender que si está ausente o la señal no le llega es porque está muerto o enterrado. Al principio no caí, pero después me da un montón de lecturas y todas llegan al mismo lugar, al mismo punto. Ahora sí entiendo que fue malicioso y de mal gusto, pero malísimo gusto", añadió.Además, Martínez sosutvo que "meterse con Ricardo es meterse conmigo, meterse con sus hijos, con los que lo quieren. Pero lo más bajo es meterse con una persona que realmente no puede defenderse. Es horrible, es espantoso. Si lo que pienso yo coincide con lo que piensa el resto creo que no me estoy equivocando".Sin embargo,, su exjefa de prensa de Ricardo, comentó en declaraciones a Ciudad.com que le llevó calma al ex novio del mediático: "hablé con él porque me di cuenta de que no se lo había tomado de la misma manera que yo, que se lo tomó de una manera muy fatalista. Le dije que no se lo tomara así, porque no hay una sola persona hoy en día -antes sí, obviamente- que te diga algo negativo de Fort, al contrario. Ahí Gustavo lo entendió. Le dije que si caminaba por la calle iba a ver un montón de merchandising de él por todos lados y cosas en homenaje. Ahí se tranquilizó".Por último, Román aseguró que no sospecha quién puede haber escrito el 'tuit'. "Conozco a toda la gente que trabajaba conmigo y sé que hubiesen puesto otro tipo de cosas. Todas buenas, pero sé que lo hubiesen manejado de otra manera", concluyó.