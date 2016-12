Encuentran a un hombre muerto en el parque 9 de Julio

MISTERIO

El cadáver, que estaba en avanzado estado de descomposición, fue hallado cerca del camping municipal. Se investigan las causas del fallecimiento.

Un hombre fue hallado muerto esta tarde cerca del camping municipal, que se encuentra en el parque 9 de Julio. El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición y será sometido a pericias para determinar la causa del fallecimiento.

Según datos aportados por la Policía Científica, el cuerpo no tenía signos de violencia, pero por el momento no se pudo determinar si la muerte se trató de homicidio o no.

Aunque el cadáver fue hallado en la zona del camping, no estaba registrado como pasajero. Una fuente policial informó que se trataría de un hombre de avanzada edad, quien de acuerdo a la documentación que le encontraron viviría por la zona.

El cuerpo estaría desde hace varios días y dos mujeres -la esposa y la hija de la presunta víctima- se apersonaron en la comisaría porque sospechaban que podría ser su familiar.

El cuerpo estaría desde hace varios días y dos mujeres -la esposa y la hija de la presunta víctima- se apersonaron en la comisaría porque sospechaban que podría ser su familiar.

Los datos y testimonios reunidos hasta el momento no permitían determinar con seguridad cómo fue que murió esta persona y por qué estaba en ese lugar. Es por eso que se le practicará una autopsia para determinar la causa del deceso, informó la Policía, con lo cual se podría tener un panorama más claro acerca del hecho que hasta el momento sigue sindo un misterio para los investigadores que no descartan ningún tipo de hipótesis.