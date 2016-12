El dólar pegó un salto y avanzó 25 centavos, a $ 16,15

MERCADO CAMBIARIO

Tras la retirada de los bancos oficiales, la divisa anotó su mayor valor en casi dos semanas.

El dólar se disparó hoy 25 centavos, a $ 16,15 en agencias y bancos de la City porteña, según Ambito.com, y anotó su mayor valor en casi dos semanas, luego que bancos oficiales abandonaran su posición vendedora.

Es en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa se disparó 18 centavos a $ 15,95 y acumuló una alza de 40 centavos en las últimas dos ruedas, en las que los bancos oficiales abandonaron su posición vendedora sobre el final de la jornada permitiendo que la moneda avanzara hacia los $ 16.

Como el miércoles, la retirada del Banco Nación en la segunda parte de la rueda puede haber respondido a una decisión oficial de impulsar el dólar de manera tal que termine el año en los $ 16 tal como se estimaba antes del inicio de la "lluvia de capitales" por blanqueo de capitales. La otra opción es que se haya tratado de una salida por un día tras haber completado un cupo de divisas para venta, y que el jueves vuelva a posicionarse del lado de la oferta como en las últimas ruedas.

Además de eso, operadores señalaron que la demanda para el pago de obligaciones de comercio exterior, atesoramiento y el posible giro de dividendos de las empresas multinacionales y de los bancos que a partir del lunes podrán aumentar su posición general, hizo que la oferta por parte de exportadores y compañías que necesitan pesos para el pago de obligaciones propias de Fin de Año, no fuera suficiente.

Analistas consideraron a un día de cerrar el mes y el año que el nivel alcanzado por el dólar "hubiera sido notoriamente distinto" de no haber sido impactado en forma significativa por los formidables ingresos derivados del proceso de sinceramiento fiscal, un elemento no tenido en cuenta y cuyos efectos se irán diluyendo a partir del primer mes del año próximo.

