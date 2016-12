Casa Sucar: Estofán respaldó la iniciativa de Alfaro y cuestionó a Manzur

PATRIMONIO

La legisladora radical celebró el plan de la Municipalidad para intentar resguardar la casona. "Es una decisión auspiciosa".

La legisladora radical Adela Estofán de Terraf, impulsora de un proyecto para proteger la casa Sucar, celebró hoy que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán haya decidido intervenir para intentar evitar la demolición de la casona levantada a inicios del siglo XX, al tiempo que cuestionó al gobernador Juan Manzur y a los legisladores oficialistas.



"Es una decisión auspiciosa, no sólo porque tiende a proteger esta joya arquitectónica, sino además porque refleja con claridad lo que venimos advirtiendo desde que presentamos nuestro proyecto para expropiarla: la defensa del patrimonio se resuelve con decisión política, de la que evidentemente carecen Manzur y los legisladores oficialistas", manifestó en un comunicado.



Ayer, en la última sesión de la Legislatura, Estofán de Terraf intentó el tratamiento sobre tablas de un proyecto para expropiar y evitar la demolición la casa de Salta 532, que no integra el patrimonio cultural y arquitectónico tucumano. Sin embargo, el oficialismo le dio la espalda.



"Anhelamos que, una vez garantizada la preservación de la Casa Sucar, la Municipalidad se asegure de que su nuevo fin o utilización puedan ser aprovechados por la sociedad en su conjunto. Esa fue la premisa bajo la cual ideamos -hace seis meses- nuestro proyecto de convertir al edificio en un centro cultural para artistas emergentes, propuesta que fue apoyada por la comunidad artística y que, por supuesto, todavía ponemos a consideración", agregó.



El intendente Germán Alfaro anunció hoy que la Municipalidad le ofrecerá a la empresa propietaria la permuta del predio de avenida Salta al 500 por el inmueble municipal ubicado en Buenos Aires primera cuadra (ex Dirección de Tránsito). Si ese proceso fracasa, el funcionario aseguró que están dispuestos a expropiar la casona.