Cruce entre SEOC y la cámara de comercio por el incumplimiento del pago por horas extras

CONVENIO

El gremio y la FET habían acordado que los propietarios de los negocios abonen en dos pagos $ 3.500. El sindicato dijo que pocos empresarios concretaron el primer desembolso.

La Sociedad de Empleados y Obreros de Comercio (SEOC) advirtió que gran cantidad de empresarios no cumplieron con el pago en concepto de horas extras y a cuenta del salario de diciembre, en el marco de las fiestas de fin de año. El gremio y la Federación Económica de Tucumán (FET) habían acordado que los propietarios de los negocios que adhirieran al convenio abonen en dos pagos iguales un total de $ 3.500 (el 23 y el 30 de este mes).



Juan Arismendi, secretario de Asuntos Gremiales del sindicato, argumentó que aproximadamente un 20 % de los empleadores asociados a la entidad privada capitalina no cumplió con lo pactado. “Realizamos un relevamiento en los comercios y constatamos el incumplimiento no sólo en la cámara. También hay negocios que no están asociados y no abonaron”, declaró el sindicalista.



Por su parte, en la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán reconocieron la falta de pago por parte de algunos privados, pero desestimaron la proporción anunciada por la organización sindical. Inclusive, pidieron que SEOC detalle qué empresarios incumplieron con el desembolso.



SEOC advirtió que puede tomar medidas contra esos propietarios de los locales. La Cámara apoyó esa decisión, ya que, sería “aleccionadora” para los empresarios que "suelen manejarse de esta manera": “no es la primera vez que pasa. Me parece perfecto que multen o hagan algo al respecto para que no vuelva a ocurrir. Es la única forma de educar”.



Por otro lado, según se informó, representantes del gremio tienen previsto reunirse hoy con autoridades de algunos shopping para renegociar el horario de cierre de los comercios que funcionan en estos centros de consumo, el sábado 31. Los dirigentes propondrían que la atención al público se extienda hasta las 16, dos horas menos de lo previto, a las 18.