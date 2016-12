Milagro Sala afronta el segundo fallo judicial en una causa contravencional por un acampe

INVESTIGACIÓN

Las acusaciones por las que se demanda a la dirigente social contemplan una pena de entre tres y 10 días de arresto, más una sanción económica.

SAN SALVADOR DE JUJUY, Jujuy.- La dirigente social Milagro Sala afronta la segunda sentencia por un juicio en su contra, por un caso contravencional iniciado a raíz del acampe en una plaza durante casi dos meses por parte de la organización que lidera.



La segunda sentencia que involucra a Sala, por el juicio que llevó adelante el juez Contravencional número 1 de esta capital, Matías Ustarez Carrillo, será leída hoy a las 17. Sala está acusada de "ocupación del espacio público, alteración del orden y obstrucción del tránsito vehicular y peatonal", que contempla una pena de entre tres y 10 días de arresto, más una sanción económica. Tal como ocurrió durante la última audiencia por el juicio finalizado ayer, se espera que Sala haga su descargo también en esta causa.

Apelarán

Por otra parte, la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, confirmó que el equipo de defensores de la dirigente social apelará el fallo dictado ayer por el Tribunal Oral Federal 1 de Jujuy, que la condenó a tres años de prisión por daño agravado, por el violento escrache cometido en 2009 contra el entonces senador Gerardo Morales.



Por su parte, Gómez Alcorta reiteró hoy la disconformidad con la condena que impuso ayer la justicia federal y se quejó porque los fundamentos del fallo no se conocerán hasta el 3 de febrero. Hasta esa fecha, "no vamos a poder saber cuáles son los fundamentos que utilizó el Tribunal para dictar una condena por daño agravado, ni con que prueba entendieron que Milagro es instigadora, ni tampoco a quién efectivamente instigó".



"Junto a los otros abogados, no creemos que sea un fallo ajustado a derecho. Habrá que leer muy bien los fundamentos del fallo, qué teoría están utilizando estos jueces, porque quizá están innovando en dogmática", advirtió, según informó Dyn.



Por otra parte, volvió a descalificar a los testigos de la querella "René Arellano y su esposa", quienes "no estuvieron presentes en el escarche a Morales", dijo. El gobernador "lo puso como testigo" a Arellano, "le dio trabajo en la Gobernación hace unos meses, con la máxima categoría, más un plus por dedicación exclusiva, sin saber leer ni escribir", aseguró.



En tanto, el fiscal federal Federico Zuruerta, al ser consultado sobre el fallo, manifestó: "no estoy ni satisfecho ni insatisfecho, sino que la fiscalía hace su trabajo y entiende que (la condena) es el que correspondía".