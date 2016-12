Debbie Reynolds, la actriz de "Cantando bajo la lluvia", murió a los 84 años

EL CINE DE LUTO

La reconocida figura sufrió un ACV durante el velatorio de su hija, Carrie Fisher, quien falleció el martes.

Debbie Reynolds, quien se ganó el corazón de millones de cinéfilos de todo el mundo con su canto y baile en musicales como "Bailando bajo la lluvia", murió a los 84 años, según informó su hijo.



Reynolds, una de las estrellas más famosas y queridas de Hollywood, murió horas después de que fue llevada a un hospital de Los Ángeles. Su fallecimiento ocurrió un día después de la muerte de su hija, la actriz Carrie Fisher.



Reynolds saltó a la fama con la película de 1952 "Cantando bajo la lluvia" y apareció en una docena de otros filmes. Ella fue coprotagonista de actores como Gene Kelly, Frank Sinatra, Tony Curtis, Donald O'Connor, Fred Astaire y Dick Van Dyke. Fue nominada al Oscar a mejor actriz en 1964 por el musical "The Unsinkable Molly Brown".

Gene Kelly, Debbie Reynolds y Donald O'Connor en una escena de "Cantando bajo la lluvia".



En su momento de mayor fama, Reynolds se vio involucrada en un escándalo cuando su marido, el cantante Eddie Fisher, inició una aventura con la actriz Elizabeth Taylor. Reynolds y Fisher se divorciaron en 1959 y él se casó con Taylor. Reynolds y Taylor, quien eventualmente se divorció de Fisher, hicieron las paces años después y en 2001 aparecieron juntas en la película para televisión "These Old Broads", escrita por Carrie Fisher.



En una entrevista del 2010 con Rage Monthly, Reynolds reflexionó sobre su filosofía de vida. "Yo siempre me manejo con un plan a cinco años (...) Siempre me imagino un túnel largo y al final del túnel hay luz. Sé que puedo llegar a la luz y me tomará cinco años llegar allí. He atravesado muchos túneles. Así que sólo sigo tratando. Nunca me rindo", dijo.



Mary Frances Reynolds nació el 1 de abril de 1932 y fue descubierta cuando ganó el concurso de belleza Miss Burbank a los 16 años. Warner Brothers le cambió el nombre a "Debbie".



Su fama la llevó a protagonizar roles en películas como "Las tres noches de Susana" con Dick Powell, "El solterón y el amor" con Sinatra, "Banquete de bodas" con Bette Davis, "Cómo atrapar a un marido" con Tony Randall, "Empezó con un beso" con Glenn Ford y "The Pleasure of His Company" con Astaire, entre otros.

(Reuters)