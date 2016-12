Ocho frases fuertes de Macri sobre las agresiones, la salida de Prat-Gay y la situación del país

DECLARACIONES PRESIDENCIALES

El presidente dijo que espera que quienes apedrearon la camioneta en la que viajaba sean condenados.

El presidente Mauricio Macri afirmó que, a pesar de las agresiones, seguirá manteniendo un contacto cercano con la gente. Lo dijo durante una entrevista que brindó a la radio Cadena 3 y en la que habló de varios temas. Se refirió a la salida de Alfonso Prat-Gay del Gobierno y a la situación social y económica que atraviesa el país, entre otras cosas. Acá dejamos ocho de sus frases más fuertes.



1- “Estamos ocupados y no preocupados por las agresiones y amenanzas”.



2- “No me voy a resignar por estas minorías organizadas y violentas a perder el contacto con la gente, que es fundamental, sobre todo en un año difícil como fue este”.



3- "La verdad que soy parte responsable de exponerme... Pero para mí es un valor de estar en contacto con los argentinos, lo necesito, de escucharlo en forma directa, lo he hecho durante toda mi vida".



4- "Lamentablemente sucedió (la agresión). La Justicia está actuando, tendrán ahora que sufrir las consecuencias de lo que hicieron. Espero que el proceso termine condenándolos, por el nivel de premeditación. Vinieron desde Neuquén para hacer lo que hicieron. Es una Argentina intolerante que estamos dejando atrás".



5- "(Prat-Gay) nunca se sintió cómodo con el método con el que hemos organizado el Gobierno, eso repercutía en el funcionamiento del equipo y por eso es que decidí el cambio. Creo que hice lo mejor, porque si hay alguien que no se siente cómodo con la forma en la que está organizado el trabajo, reciente el funcionamiento".



6- "Cada vez que creamos que el equipo puede mejorar, haré los cambios".



7- "Estoy seguro de que 2017 va a ser un año mejor para todos. Pero dependerá de que todos tengamos que hacer nuestro máximo esfuerzo, porque no hay una Argentina posible si hay algunos vivos que quieren faltar al trabajo, jubilarse mucho antes de tiempo o le hacen trampa al sistema".



8- "Nunca estoy de vacaciones, la crítica más grande que me hacen mis amigos y mi equipo es que tendría que bajar un poquito el ritmo".