"No van a lograr que me venga abajo", afirmó Milagro Sala

JUICIO

La líder de la Tupac Amaru brindó una entrevista luego de la sentencia. Dijo que la quieren tener presa a toda costa.

Milagro Sala, quien ayer fue condenada a tres años de prisión por una agresión contra Gerardo Morales en 2009, brindó una entrevista desde la cárcel y aseguró que buscan tenerla presa a toda costa. "Todo es tan duro conmigo porque lo que están haciendo es que uno se deprima. No le pienso dar el gusto. Hay toda una patria que quiere recuperar los 12 años que nos han robado", afirmó.



El reportaje fue realizado el lunes pasado, pero la líder de la agrupación Tupac Amaru pidió que se difunda después de la sentencia por los ataques a Morales. "No van a lograr que me venga abajo. Estoy lo suficientemente fuerte para seguir para adelante", indicó.



Durante la entrevista radial, Sala contó que ya no recibe las visitas de un psicólogo en la cárcel. "No tengo maltrato físico. Preferiría que me metan una piña antes de que me saquen el psicólogo. Con el psicólogo uno tiene una contención. Hoy no tengo con quien hablar, con quien llorar. Nos tratan como los peores delincuentes", resaltó.



Respecto de su situación judicial, Sala acusó al gobernador de Jujuy de "llamar por teléfono y apretar a los jueces y fiscales". Lamentablemente, algunos tienen miedo de que les hagan un jury de enjuiciamiento", señaló. "Seguramente, me van a hacer un sumario por esta conversación. Va a pasar lo que siempre pasa, me van a amenazar", apuntó.



Sala fue detenida el pasado 16 de enero, pero por otra cusa. El juicio en el que ayer fue condenada fue iniciado a partir de una denuncia que le hizo Morales por ser la supuesta instigadora del "escrache" que sufrió en octubre de 2009, cuando le tiraron huevos durante una actividad en el Consejo Superior de Ciencias Económicas. Un testigo aseguró que durante una reunión -en la que no participó- Sala dio la orden de atacar al entonces senador nacional.